Lorena Gómez le manda un mensaje cargado de cariño a Soraya Arnelas

18/01/2024 LORENA GÓMEZ.

Soraya Arnelas y su marido, Miguel Ángel Herrera han anunciado a través de sus redes sociales que han perdido el bebé que esperaban. A través de un dibujo, hecho por su hija Manuela, han explicado que, a pesar de que les gusta mantener "una línea alegre en sus redes, no siempre puede ser así, como ocurre en la vida real". De esta manera detallaban que perdieron al bebé "hace unas semanas" y que han dejado pasar un tiempo para poder comunicarlo "desde la calma, la razón y el amor, dejando la rabia a un lado". Esta noche, hemos podido hablar con una gran amiga de la cantante, Lorena Gómez y nos ha confesado qué le ha parecido la noticia. "La quiero mucho, he hablado con ella y la verdad es que me impacta porque ese audio que me envió contándomelo... me quedé... no hay mejor manera que aceptar una noticia triste desde el optimismo" nos comentaba la artista, que no dudaba en mandarle todo su apoyo: "Le mando todo mi cariño". Lorena, que acudía a la premiere de la serie original de Disney+ "Cristóbal Balenciaga" y nos explicaba que estaba encantada de acudir a un evento así por ver "la historia de alguien que se ha hecho tan grande y encima de la tierra, mejor". Por último, le preguntábamos a la artista por la supuesta crisis sentimental de su cuñado, Sergio Ramos, y Pilar Rubio y nos aseguraba que "a veces hablan y no tiene nada que ver con la realidad", dejando claro que ha sido una invención: "Es el morbillo añadido que al final la prensa, es lo que tiene... si oyen cosas lo dicen así a bote pronto, pero no tiene nada que ver con la realidad... está todo muy bien, gracias a Dios, felices y con salud, que es lo importante".