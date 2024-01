Raquel Bollo se deshace en elogios hablando de su nieta

14/01/2024 RAQUEL BOLLO. Raquel Bollo se dejó ver este sábado en 'We love Flamenco' y, después de mucho tiempo sin verla ante las cámaras, habló de la actualidad de su vida y también tuvo que responder a la gran pregunta de la semana: ¿se mudará finalmente Isabel Pantoja a la capital madrileña? EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Raquel Bollo se dejó ver este sábado en 'We love Flamenco' y, después de mucho tiempo sin verla ante las cámaras, habló de la actualidad de su vida y también tuvo que responder a la gran pregunta de la semana: ¿se mudará finalmente Isabel Pantoja a la capital madrileña? La que fuera colaboradora de televisión vivió ayer un momento mágico al ver a su hija, Alma Bollo, y su nieta desfilando sobre la pasarela y lo cierto es que no podía ocultar lo muy orgullosa que está de ambas: "Sí, sí, sí, súper, súper". En cuanto a su nieta, Raquel nos comentaba que "está siempre bailando, hace los desfiles, le gusta a ella", sin embargo también nos confesaba que "la he visto hoy un poco cortada, pero es muy pequeña, normal", restándole importancia a que se haya mostrado algo más tímida de lo normal. Al preguntarle si va todo bien en el amor, Raquel nos aseguraba que "sí, sí, todo, todo, todo maravilloso" y es que nada hemos vuelto a saber de su vida sentimental porque hace tiempo que decidió no hablar de su vida privada en los medios de comunicación. Sobre la noticia de la semana, la posible venta de Cantora y la mudanza a Madrid que hará Isabel Pantoja este mismo año, la diseñadora nos confesaba que "no tengo ni idea", pero aprovechaba las cámaras para mandarle un mensaje de cariño antes de su concierto en Bilbao: "Yo siempre le mando un saludo. Un saludo, le mando un beso, un abrazo y mucha fuerza y me encanta verla encima de un escenario demostrando la gran valía que tiene. Creo que ya lleva mucho tiempo demostrando lo que ella es encima de un escenario y sobre todo los años que lleva". Por último, recordaba lo guapa que iba vestida Anabel Pantoja en la feria del año pasado con un diseño suyo y espera que pueda lucir otro de sus diseños este año: "Preciosa, iba guapísima, con un diseño mío... Ya los verá y cuando los vea, si baja a la feria, pues ya decidirá qué es lo que le apetece ponerse".