La OSCE condena la decisión de Bielorrusia de no invitar a observadores para las elecciones parlamentarias

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha condenado este lunes la decisión del Gobierno de Bielorrusia de no invitar a observadores de este organismo para las elecciones parlamentarias, denunciando así que esta medida está en contra de los compromisos internacionales del país europeo. "Estamos profundamente preocupados de que la decisión de no invitar a los Estados de la OSCE a través de la (Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos) OIDDH a observar las elecciones parlamentarias de Bielorrusia impida que los ciudadanos y las instituciones del país se beneficien de una evaluación imparcial, transparente y completa", ha expresado el director de la OIDDH, Matteo Mecacci. En este sentido, ha sostenido que "esto es contrario a los compromisos asumidos por Bielorrusia y va en contra tanto de la Carta como del espíritu de colaboración el que se basa la OSCE", contradiciendo a su vez el principio de transparencia, "esencial" para la celebración de elecciones "genuinamente democráticas", reza un comunicado. La presidenta de la Asamblea Parlamentaria (AP) de la OSCE, Pia Kauma, ha agregado que esta decisión de "eludir su obligación de invitar a observadores" va "en contra del mejor interés del pueblo bielorruso". "Lamento profundamente que a la Asamblea se le niegue la oportunidad de contribuir al desarrollo democrático a través de nuestros procesos de observación que hemos realizado en Bielorrusia desde 1995, e insto a una mayor apertura de las autoridades bielorrusas", ha declarado. No obstante, el organismo ha matizado que si bien no podrán monitorizar las elecciones parlamentarias, la oficina de Derechos Humanos "continúa observando" los acontecimientos que se desarrollan en Bielorrusia desde todas las áreas cubiertas por su mandato. Esta oficina celebró consultas con las autoridades bielorrusas en octubre de 2023 para llegar a un acuerdo sobre el despliegue de una misión de evaluación de necesidades preelectorales, "un paso inicial y crucial para determinar" en qué formato se debe desplegar un equipo de observación. Tras las elecciones presidenciales de 2020, estos comicios parlamentarios, que se celebrarán el 25 de febrero de 2024, serán la segunda vez que la OIDDH no podrá observar las elecciones en Bielorrusia debido a la falta de una invitación oportuna de las autoridades nacionales.