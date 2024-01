Ayo Edebiri vence en los Globos de Oro como mejor actriz en serie de comedia o musical

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- La estadounidense Ayo Edebiri ganó este domingo el Globo de Oro a mejor actriz en serie de comedia o musical gracias a su participación en 'The Bear', anunció la organización durante la celebración de la 81 edición de estos premios.

La terna de candidatas que optaban a este galardón estaba conformada por Rachel Brosnahan con 'The Marvelous Mrs. Maisel'; Quinta Brunson con 'Abbott Elementary', Elle Fanning por 'The Great', Selena Gómez por 'Only Murders in the Building' y Natasha Lyonne ('Poker Face'). EFE

