'La sociedad de la nieve' y Almodóvar pasan el corte en la carrera del Oscar

La película 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, ha pasado el corte de las quince cintas finalistas en la categoría de mejor película internacional en la 96ª edición los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 11 de marzo de 2024 de nuevo en el Dolby Theatre de Los Angeles. Asimismo, el cortometraje de Pedro Almodóvar, 'Extraña forma de vida', también ha recibido el apoyo de los académicos. En el caso del filme de Bayona, ha conseguido pasar el corte también en otras tres categorías: mejores efectos especiales, mejor música original y mejor maquillaje y peluquería. La Academia de Hollywood ha dado a conocer este jueves 21 de diciembre la lista de quince películas preseleccionadas en la categoría (conocida como 'shortlist') de la mejor película extranjera, elegidas entre los cerca de un centenar de filmes presentados. No obstante, las cinco películas nominadas definitivamente se conocerán el 23 de enero, cuando se anuncie el resto de nominaciones. En la ronda de nominaciones, los miembros de la Academia de todas las ramas están invitados a votar pero para participar deben acreditar haber visto las 15 películas preseleccionadas. El año pasado la candidatura española recayó en 'Alcarràs', de Carla Simón, que no consiguió entrar en las cinco finalistas de los Oscar. 'La sociedad de la nieve' fue la película española elegida el pasado 20 de septiembre por los académicos para representar a España en los premios Oscar. Con una cinta basada en el relato de supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, Bayona ya explicó que tuvo una "reacción inmediata" al leer el libro de Pablo Vieci. Esta obra recoge los testimonios de los supervivientes del accidente del avión que impactó el 13 de octubre de 1972 con la cordillera andina, y que se cobró doce víctimas. El cineasta ya habló de la preparación que harían para el desembarco de la película en Estados Unidos. "Tenemos que intentar que la película la vea el mayor número de académicos posible, porque a diferencia de otras cintas, aún no se ha estrenado. Nos aseguraremos de que la vean para poder competir: hay un esquema de cómo se hace todo el proceso y ahora empezaremos a trabajarlo al detalle", remarcaba entonces la productora Belén Atienza. Preguntado al respecto de poder estar nominado en otras categorías, el cineasta ya ironizó pidiendo "ir primero con la categoría internacional". "Esta película es una 'rara avis', nos ha costado años financiar algo así en español. Es un esfuerzo para competir de tú a tú con películas americanas y creo que estamos para competir en otras categorías", indicó en septiembre. LA VUELTA DE ALMODÓVAR Mientras, 'Extraña forma de vida', el cortometraje de Almodóvar que se estrenó en el pasado festival de Cannes y cuenta con Ethan Hawke y Pedro Pascal como protagonistas, entrará entre los finalistas a la categoría de mejor corto en los Oscar. El trabajo del cineasta ha corrido mejor suerte que su anterior cortometraje, 'La voz humana', que sí se quedó fuera de la 'shortlist' en el año 2021. En la edición de 2022, por el contrario, tanto Penélope Cruz como Alberto Iglesias fueron nominados al Oscar por su trabajo en 'Madres Paralelas'. Es precisamente en 2022 cuando se registró el último triunfo español en la ceremonia de la Academia de Hollywood. El director Alberto Mielgo levantó el galardón a Mejor Cortometraje de Animación por 'El limpiaparabrisas', coproducción entre España y Estados Unidos.