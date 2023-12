Lucas Eguibar: "Estamos centrados en nuestro objetivo, que es ganar"

Madrid, 14 dic (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón mundial en 2021 y ganador (la temporada 2014-15) de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard, en la que este curso ocupa el tercer lugar en la general, declaró a EFE este jueves desde la estación italiana de Cervinia (Italia), donde compite de nuevo este fin de semana, que está "centrado en" su "objetivo, que es ganar".

Eguibar, nacido hace 29 años en San Sebastián (Guipúzcoa), acabó tercero hace dos fines de semana la primera prueba de la Copa del Mundo, que ganó, en la estación francesa de Deux Alpes (Francia), el canadiense Eliot Grondin, por delante del austriaco Alessandro Hämmerle, campeón olímpico de la disciplina en los pasados Juegos de Pekín 2022. Un resultado que le motiva para ir a por todas en una competición en la que la pasada temporada -con exhibición, ante su afición, en las pruebas disputadas en Sierra Nevada (Granada), que acabó primero y segundo- finalizó en segunda posición, cediendo sólo en la última bajada de la final de la última prueba, ante el alemán Martin Noerl, que fue el que ganó el Globo de Cristal.

"Estoy muy contento. Más que por el tercer puesto (logrado en Deux Alpes), que también, estoy contento con mi actuación. Acabé muy satisfecho, por cómo gestioné la carrera; por cómo competí; y por cómo hice bastantes otras cosas", explicó, en conversación telefónica con Efe desde Cervinia, 'Luki', que cuenta cinco victorias y dieciocho podios en la Copa del Mundo.

"Sí que, por ejemplo, cometí muchos errores técnicos", admitió el 'rider' donostirarra. "Pero luego, por otra parte, competí muy bien", explicó Eguibar, que, aparte del oro mundial logrado hace casi tres años en Idre Fjäll (Suecia), capturó otras dos medallas de plata en los Mundiales de Sierra Nevada'17: una individual y otra por equipos -junto al ceutí de la federación andaluza Regino Hernández-, cuando esa prueba no era, como es en la actualidad, mixta.

"Mentalmente estuve muy metido en la carrera, en todo momento. Y gestioné todo 'súper bien'; y por ese motivo estoy muy contento, porque es lo que iba buscando, ya que tuvimos muy poca preparación (durante la pretemporada). Por eso me fui preparando mentalmente, para, por lo menos, competir bien de cabeza. Y estar al cien por cien", declaró a Efe este jueves, desde Italia, el campeón mundial de 2021.

"Y eso que en la final, el suizo (Kalle Koblet) se cayó y me dio a mí; y perdí velocidad. Si no, tengo claro que hubiese luchado por la victoria, tenía todas las papeletas, por cómo era la pista y todas esas cosas", opinó.

"Pero bueno, así son las carreras y esto es lo que hay", añadió.

"Ahora ya estamos centrados en nuestro objetivo, que es ganar", declaró a Efe Eguibar, que este jueves se entrenó en la pista de competición de Cervinia.

"Hoy subimos a pistas, a hacer un buen trabajo y a hacer el test de ceras; para tener un poco más claro lo que vamos a poner (en la tabla) el sábado", comentó.

"Acabé contento los entrenamientos. La pista parecía sencillita y hemos pedido que cambiasen algunos 'dubbies' y los hiciesen más profundos, porque estaban muy poco marcados. No tenía gran cosa, era sencillita, la verdad. Me he sentido cómodo en la pista. Desde la primera bajada ha ido todo bien y he ido marcando muy buenos tiempos", apuntó.

"Estoy contento y con muchas ganas de hacer mañana la calificación y el sábado la carrera", comentó a Efe este jueves, desde Cervinia, Lucas Eguibar.

