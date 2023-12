Musk planea una nueva universidad en Austin con donación de US$100M

(Bloomberg) -- Elon Musk, que se mudó a Texas durante la pandemia, planea fundar una universidad en la ciudad de Austin, según las declaraciones de impuestos de la última organización benéfica del multimillonario llamada The Foundation.

La nueva institución, financiada con una donación de aproximadamente US$100 millones de Musk, comenzará con una escuela primaria y secundaria centrada en STEM, el acrónimo en inglés que hace referencia a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una vez en funcionamiento, “tendrá la intención de expandir sus operaciones para crear una universidad dedicada a la educación al más alto nivel”, según una solicitud enviada al Servicio Interno de Impuestos por el estatus de exención de impuestos obtenido por Bloomberg.

La universidad empleará “profesores experimentados” y contará con un plan de estudios tradicional “junto con experiencia de aprendizaje práctico que incluye simulaciones, estudios de casos, proyectos de fabricación/diseño y laboratorios”, según la solicitud, que se presentó en octubre de 2022 y se aprobó en marzo. Buscará la acreditación de la Asociación Sureña de Colegios y Escuelas.

Representantes de Musk no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Esta no es la primera vez que Musk, de 52 años, inicia una escuela o expresa interés en abrir una universidad. Hace aproximadamente una década, el cofundador de Tesla Inc. creó Ad Astra en el campus de SpaceX en California para sus cinco hijos y algunos hijos de los empleados de su compañía espacial. Cuando Musk se mudó a Texas en 2020, la escuela lo hizo con él.

Austin, sede del principal campus de la Universidad de Texas, se ha convertido en un semillero de innovación en educación superior. La Universidad de Austin —lanzada hace dos años como alternativa al “iliberalismo” de las universidades tradicionales estadounidenses— planea iniciar clases en otoño con un grupo inicial de 100 estudiantes. La escuela, respaldada por personalidades destacadas del mundo académico y financiero, incluido el historiador Niall Ferguson, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, y el capitalista de riesgo Joe Lonsdale, ha recaudado cerca de US$200 millones en donaciones privadas.

La nueva escuela STEM de Musk esperaba una clase inicial de 50 estudiantes y buscaba contratar a un director ejecutivo, maestro y administrador, según la solicitud. Entre los fideicomisarios de la Fundación están Jared Birchall, jefe del family office de Musk; Steven Chidester, abogado fiscal de Withersworldwide; y Ronald Gong y Teresa Holland, que trabajan en Catalyst Family Office en California.

En 2022, el multimillonario transfirió acciones de Tesla por valor de US$2.200 millones a su Fundación Musk. Además de donar casi US$100 millones para iniciar su nueva organización benéfica, también hizo donaciones a la organización sin fines de lucro de ayuda en casos de desastre World Central Kitchen, Khan Academy y a un fondo asesorado por donantes en Fidelity Charitable, según su más reciente declaración de impuestos.

Musk, la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de US$220.800 millones —según el Índice de multimillonarios de Bloomberg— también está creando su propia ciudad en las afueras de Austin, con instalaciones recreativas, una escuela y viviendas subsidiadas para los empleados de Tesla, SpaceX y Boring Co., informó el Wall Street Journal en marzo. De aprobarse, el municipio ocuparía miles de hectáreas que ha adquirido en los últimos años.

