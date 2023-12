'Succession' y 'The Crown', finalistas a mejor serie dramática en los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.), 11 dic (EFE).- 'Succession' y 'The Crown' pugnarán por el Globo de Oro a mejor serie dramática con 'The Last of Us', 'The Morning Show', '1923' y 'The Diplomat', desveló este lunes la organización de estos premios.

La 81 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 7 de enero en Los Ángeles tras una renovación de su junta directiva, que ya no depende de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), para dejar atrás definitivamente polémicas pasadas acerca de la transparencia de estos galardones. EFE

gac/pamp

(foto) (vídeo)