El partido oficialista de Zimbabue gana la mayoría de escaños en las elecciones parciales

El partido del Gobierno de Zimbabue, el ZANU-PF, ha ganado las elecciones parciales que se han celebrado este fin de semana en el país con motivo del vacío parlamentario dejado por varios diputados de la opositora Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC) en circunstancias confusas. Según ha informado el periódico zimbabuense 'The Herald', el ZANU-PF se ha hecho con siete escaños de un total de nueve que se disputaban en estos comicios, por lo que cuenta ahora con 144 de 210 distritos electorales al sumarse a los conseguidos en las elecciones de agosto. Zimbabue celebrará el 3 de febrero una segunda ronda de las elecciones parciales en los que la población escogerá a los legisladores restantes. La formación oficialista ha aprovechado en esta ocasión las disputas dentro del CCC y la confusión de la situación, por lo que se espera que mantenga su ventaja. El vicepresidente de la Comisión Electoral de Zimbabue, Rodney Kiwa, ha sostenido que los comicios se han desarrollado sin contratiempos: "No hubo violencia. Como en cualquier otra elección parcial, hubo una baja participación de votantes. Estamos bastante contentos y satisfechos con el proceso aunque nuestra proyección era una mayor participación de votantes", ha indicado, según el citado medio. En octubre un individuo llamado Sengezo Tshabangu, que decía ser secretario general del partido, anunció la salida inmediata de los legisladores. Sin embargo, nadie del partido sabe quién es y le acusan de ser una especie de "agente encubierto" del Gobierno. El partido pidió al presidente del Parlamento, Jacob Mudenda, que se desentendiera de la solicitud, pero acabó activando el mecanismo de salida de los diputados. Es más, el pasado día 7, el Alto Tribunal del país impidió que los diputados afectados por lo ocurrido pudieran volver a presentarse a los comicios, mientras que el partido del Gobierno, el ZANU-PF, asegura que no tiene nada que ver con esta crisis, pese a que estas elecciones podrían representar la victoria que Mnangagwa necesita para obtener una mayoría cualificada que le capacitaría para deshacer a su antojo la legislación actual en el país. Mnangagwa --quien accedió al poder tras el golpe de Estado de 2017 contra Robert Mugabe--, obtuvo un segundo mandato tras imponerse en las presidenciales celebradas en agosto con un 52 por ciento de los votos, en medio de las denuncias de fraude por parte del líder de la CCC, Nelson Chamisa, quien se hizo con el 44 por ciento de los apoyos.