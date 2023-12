UICN: seremos juzgados por nuestras acciones en el planeta y no tenemos mucho tiempo

Dubái, 9 dic (EFE).- "Los que vivimos en este planeta vamos a ser juzgados por nuestras acciones y no tenemos mucho tiempo, tenemos que hacerlo bien para no entrar en la catástrofe", alertó en una entrevista a EFE la costarricense Grethel Aguilar, directora general de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), principal organización ambiental para la conservación de la biodiversidad.

En los márgenes de la Cumbre del Clima COP28, que se celebra en Dubái, los días dedicados a la biodiversidad se encuentran entre los últimos de las jornadas temáticas, donde se discuten diferentes acuerdos.

“El cambio climático y biodiversidad van de la mano”, señaló Aguilar, que cuenta con más de tres decenios de experiencia en el ámbito de la conservación e indicó que, si no se toma una “acción rápida y clara para proteger nuestra Naturaleza, no vamos a tener suelos fértiles para alimentarnos y no vamos a tener agua”, además del impacto generado en la economía.

La naturaleza, tan grande pero “invisible”

Pese a que la Naturaleza “nos da todo” y es “tan grande”, es algo que “no vemos, que pareciera que está invisible”, lamentó.

La cuestión de la biodiversidad siempre busca un hueco cada vez mayor en las cumbres del cambio climático, ya que la amenaza presente puede afectar directamente al planeta, mientras que las negociaciones climáticas de estas cumbres de Naciones Unidas se suelen centrar en otros temas, como son el de la energía y los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), que suelen desembocar en conflictos políticos.

“Yo creo que es el momento de tomar acciones, que estamos en ese momento fundamental en donde los que vivimos en este planeta vamos a ser juzgados por nuestras acciones y no tenemos mucho tiempo. Tenemos que hacerlo bien para no entrar en la catástrofe”, apuntó la costarricense.

Además, señaló que estamos ante “una situación muy complicada y si seguimos tratando la Naturaleza como lo estamos haciendo hoy, vamos a llegar a una situación mucho peor”.

Pese a estos malos augurios, Aguilar se muestra “positiva” y cree que los seres humanos tienen la “capacidad para hacer un cambio, para hacer esta transformación”.

Y por eso están en la COP28, porque son unos “firmes creyentes de que la transformación es posible” y que tienen que “sumar las fuerzas de los diferentes sectores, del sector privado, de las comunidades, de los gobiernos, para que todos juntos tomen las acciones necesarias para rescatar nuestra propia vida en este planeta tan maravilloso”.

La ministra brasileña indígena, una “referente”

En esta COP28, las comunidades de los pueblos indígenas, sobre todo de la Amazonía, han estado más presentes que nunca.

“Yo creo que los pueblos indígenas han tenido sus propias batallas para ser mucho más visibles de lo que han sido en otras Conferencias de las Partes y creo que esta es una conferencia en donde ellos han sido visibles”, remachó Aguilar.

Señaló que están en esta conferencia para poner “su voz en la mesa, porque a pesar del conocimiento que tienen y a pesar de ser los que custodian esta biodiversidad, están sufriendo porque sus ríos se están secando, porque sus tierras están convirtiendo en tierras áridas, porque sus bosques donde ellos viven están desapareciendo. Su propia casa...”.

De todos estos indígenas, la más destacada en esta COP28 ha sido, sin duda, la ministra brasileña de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, que lidera las negociaciones climáticas de Brasil después de que su presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, partiera de la ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

Para Aguilar, que anteriormente trabajó en el Centro de Derecho Ambiental de Costa Rica defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y la conservación de la Naturaleza, ver a Sonia ha sido “una emoción muy grande”, que le llena de “alegría” y de “esperanza de que más mujeres indígenas van a poder estar en la mesa de discusión”.

Sonia “se ha convertido en una inspiración para mujeres indígenas y para mujeres no indígenas porque es una mujer fuerte indígena en la mesa”, apuntó.

Grethel concluyó que, como la ministra brasileña dice, no dirige un Ministerio de Pueblos Indígenas, sino que dirige un ministerio de la vida, y “eso es muy poderoso. Con eso yo creo que todo es fácil de entender”.

Por Isaac J. Martín