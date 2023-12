Es falso que migrantes estén cobrando subsidios en sucursales del Banco Azteca en México

Ciudad de México/Bogotá, 8 dic (EFE).- Es falso que migrantes estén cobrando "pensiones económicas" del Gobierno de México en sucursales del Banco Azteca, o de que las hayan conseguido falsificando documentos de identidad mexicanos, a pesar de que así lo afirman sin pruebas internautas en redes sociales.

EFE Verifica recibió una consulta a través de su canal de WhatsApp (+52 1 55 6166 2482) sobre una publicación en X -antes Twitter- que comparte una foto en la que se ve un grupo de personas haciendo cola en una sucursal bancaria en la capital mexicana.

El usuario señala: "¿Recuerdan cuando comenté que alguien que conozco del Instituto Nacional Electoral (INE) me dijo que estaban dando credenciales a diestra y siniestra a cubanos, venezolanos, etc, etc? Ahora toda esa gente no sé qué les prometieron, pero ya están en Bancos Azteca cobrando su pensión".

La imagen también circula en Facebook y TikTok con mensajes similares, que indican que la foto la tomó un "conocido en Tláhuac", en el sur de la Ciudad de México.

En una publicación de TikTok se afirma que la imagen se hizo en una sucursal del Banco Azteca, y que los que hace poco eran "haitianos, venezolanos, cubanos, guatemaltecos y hasta nicaragüenses" ahora están cobrando del "Programa de Bienestar" en calidad de mexicanos, como parte de "un fraude".

HECHOS: Banco Azteca no distribuye ayudas económicas a migrantes, tampoco otras sucursales bancarias, como confirma el banco y organizaciones humanitarias. No hay en la actualidad programas de subsidios para migrantes por parte del Gobierno federal, algo que confirma la Secretaría del Bienestar. En cuanto a una posible falsificación de documentos, no hay registro público de casos y el Instituto Nacional de Migración (INM) rechaza haber identificado algo así.

En primer lugar, una búsqueda inversa de imágenes en Google no encuentra la imagen publicada en internet antes de que comenzara a viralizarse a finales de octubre.

Un vocero de Banco Azteca confirmó a EFE Verifica que la foto corresponde a una de sus sucursales en la Alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México.

Sin embargo, negó que el banco dispense "ningún programa social gubernamental para migrantes", que sí acuden a sus sucursales para recibir el dinero de las remesas que les envían sus familiares desde otros países.

En la misma dirección se pronunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, que rechazó tener "conocimiento de que se estén dispensando apoyos económicos a personas en movilidad por parte del Gobierno mexicano a través de sucursales bancarias".

Además, añadió que las personas migrantes en situación regular pueden abrir cuentas bancarias con sus documentos de identificación emitidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), pero solo Banco Azteca y Banorte les ofrecen el servicio, "por lo que es entendible ver más personas extranjeras en sus sucursales".

Algunos mensajes virales aseguran que los migrantes acceden de forma fraudulenta a ayudas económicas del Gobierno en "calidad de mexicanos", sugiriendo que tienen tarjetas de identidad apócrifas.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM) negó a EFE Verifica que hayan identificado casos de falsificación de tarjetas de identidad por parte de migrantes para acceder a ayudas económicas gubernamentales.

Tampoco hay denuncias públicas al respecto en medios de comunicación o en páginas del Gobierno o de la Fiscalía General de la República.

En cuanto a los apoyos gubernamentales, en el presupuesto de gasto público (PPEF) para el ejercicio fiscal de 2023 de México no hay detallados programas específicos de "pensiones económicas" destinadas a migrantes regularizados, en situación irregular o refugiados en el país.

Sí se listan otros programas de la Secretaría de Bienestar como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, pero para ser su beneficiario hay que tener la ciudadanía mexicana, como se expone en la web de la cartera.

La dependencia gubernamental confirmó a EFE Verifica que sus programas no aplican a las comunidades migrantes, y en el caso de la pensión para personas adultas mayores "existe la posibilidad si hay naturalización por determinados años", es decir, si se ha conseguido la ciudadanía.

En 2019, se creó el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, que sustituía al Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y tenía como objetivo atender a personas mexicanas o extranjeras afectadas por una emergencia social o natural.

Las directrices para la aplicación del programa publicadas a inicios de 2023 incluían la posibilidad de proporcionar para migrantes en la frontera sur "apoyos económicos directos, en especie, o ambos, acorde a la suficiencia presupuestaria" y ante situaciones de emergencia.

Sin embargo, no hay información pública al respecto, a pesar de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó el 15 de noviembre pasado que la Secretaría de Bienestar divulgara la información.

En resumen, las afirmaciones sobre pensiones para migrantes en México carecen de respaldo. Banco Azteca, instituciones gubernamentales y ONG niegan tener registro de dichas pensiones.