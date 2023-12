Frontex "no puede ayudar" a Italia a repatriar a migrantes desde Albania tras el acuerdo

Roma, 6 dic (EFE).- El director ejecutivo de Frontex, Hans Liejtens, aseguró hoy en Roma que el organismo europeo de vigilancia de fronteras "no puede ayudar a Italia a repatriar migrantes desde Albania", en relación al acuerdo migratorio suscrito por ambos países para la construcción de dos centros de acogida en el país balcánico.

Liejtens compareció este miércoles ante la comisión del Parlamento italiano para la vigilancia del Acuerdo Schengen, donde sostuvo que el reglamento "no permite gestionar el retorno de migrantes desde terceros países".

El directivo neerlandés se refería al acuerdo firmado por Italia para establecer en Albania, que no que no forma parte de la Unión Europea (UE), dos centros de identificación y acogida para los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, con una capacidad de unas 36.000 personas al año.

El objetivo es que en esos centros se tramiten las solicitudes de asilo y que también desde allí sean repatriados aquellos a quienes se les deniega ese estatuto, lo que reduciría el número de inmigrantes en territorio italiano.

"Si Italia necesita ayuda podemos hacerlo desde suelo italiano y con la jurisdicción italiana", explicó.

El acuerdo entre Roma y Tirana fue ratificado este martes por el Consejo de Ministros con un proyecto de ley en el que se establece que esos dos centros de recepción de migrantes en Albania harán las veces de "zona fronteriza o de tránsito".

Además, a estos centros solo podrán ser trasladadas personas rescatadas fuera de aguas territoriales italianas o de otros Estados miembros de la Unión Europea, "incluidas situaciones de socorro".

Liejtens aseguró que Italia "está sufriendo una fuerte presión migratoria", pero que "no hay hechos que demuestren" que las ONG sean "un factor de atracción" para los migrantes.

"No sé si los migrantes piensan que vale la pena arriesgarse porque hay un barco humanitario. Yo no me arriesgaría a subirme a un barco que se ha construido en 24 horas", dijo en alusión a las precarias embarcaciones en las que la mayoría de los migrantes intentan cruzar el Mediterráneo. EFE

mas/mr/psh