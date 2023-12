Chenoa vuelve a Madrid tras sus palabras sobre la canción de David Bisbal: "Es un temón"

Viviendo uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal, pero paradógicamente, uno de los más dulces a nivel profesional como presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo, Chenoa ha reaparecido para viajar desde Barcelona hasta Madrid donde reside. Lejos de dar explicaciones sobre cómo está llevando su separación con Miguel Sánchez Encinas y mucho menos sobre si existe una posibilidad de reconciliación, la cantante intentó pasar desapercibida para la prensa. Una vez más el pasado sentimental de Chenoa le ha acompañado, esta vez en la última gala de OT en la que uno de los concursantes ha elegido la canción de 'Dígale', de su ex pareja David Bisbal. Aunque ante los medios la presentadora ha dado la callada como respuesta, sí que ha mostrado su opinión en el podcast Tómatelo menos en serio. "Lo he leído. Me parece una canción muy complicada y muy difícil. Hay que distinguir la calidad de una canción que ha elegido, que es brutal, y luego el cachondeíto asociado que es la historia", comentaba Chenoa. A lo que añadía: "Cómo vas a menospreciar un temón que es súper difícil de cantar, que David lo cantaba espectacular, como lo canta todo, y luego disociar en que es una canción que tal. Claro que va a haber una relación". Aunque estas palabras ponen de manifiesto que no existe ningún rencor por parte de Chenoa hacia el que fuera su pareja, David Bisbal, lo cierto es que la cantante sigue evitando cualquier pregunta procedente de los medios que le haga recordar su pasado sentimental con el almeriense.