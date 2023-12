Campazzo cree en el liderazgo de Prigioni y en la nueva camada del baloncesto Albiceleste

Buenos Aires, 6 dic (EFE).- El base argentino del Real Madrid, Facundo Campazzo, valoró positivamente al seleccionador argentino, el exjugador Pablo Prigioni, y a la nueva 'camada' de la Albiceleste frente a la recordada Generación Dorada.

"Ahora tenemos un muy buen entrenador como Pablo y hay material nuevo, con jugadores que están en España y en Europa y lo están haciendo bien. Hay que poner la energía ahí, en seguir creando el grupo, en esa identidad y esa manera de jugar que siempre caracterizó a la selección argentina", declaró en una entrevista con el diario argentino La Nación.

El jugador que levantó una plata mundialista con Argentina en 2019 habló del momento duro que atraviesa la Albiceleste, que no se clasificó para el pasado Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas, y que tampoco disputará los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Fue difícil en el momento y sigue siendo difícil, pero creo que es parte de esto: se gana y se pierde. Es difícil clasificarse a un Mundial y a un Juego Olímpico", espetó.

El líder madridista resaltó la complicación que supone para Argentina, con baloncestistas repartidos por el mundo, medirse a otras selecciones que comparten más tiempo y recordó que la denominada Generación Dorada, aquella espectacular combinación de jugadores que fue plata en el Mundial de Estados Unidos 2002, oro en los Juegos de Atenas 2004 y bronce en Pekín 2008, ya pasó y que ahora deben "estar tranquilos y pensar en lo siguiente".

El exjugador de Denver Nuggets y el Estrella Roja de Belgrado habló de su regreso al Real Madrid, club al que llegó en 2014 y al que volvió después de su periplo por Estados Unidos, que comenzó en 2020 y finalizó el curso pasado con su fichaje por el equipo serbio.

"Conozco a todos acá, las jugadas más o menos son las mismas, también es la misma la gente que trabaja detrás del equipo y he jugado con la mayoría de los compañeros antes de irme, así que me siento como si nunca me hubiese ido, de verdad", manifestó sobre su regreso a Madrid, ciudad que siente como su "segunda casa".

Por otra parte, también habló de su paso por la NBA, que considera la "mejor liga del mundo" y donde dice que disfrutó mucho jugando pese a su escaso protagonismo en los Denver Nuggets y los Dallas Mavericks.

Además, Campazzo comparó la vida y la exigencia de los deportistas en el continente europeo, donde destacó que, a diferencia de la competición americana, "cada partido es una final".

"Acá, en cuanto a viajes es más tranquilo, pero sí que se vive el partido con mucha más importancia quizá, se prepara mucho más y si perdés realmente duele un poquito más, porque es la cultura de Europa y tal vez en Argentina también pasa lo mismo, que cada partido es una final que tenemos que ganar, que hay que prepararse de la mejor manera, entonces estás siempre con el dedo ahí en el gatillo", declaró. EFE

