El jefe del Estado Mayor israelí ve "una buena idea" la posibilidad de inundar los túneles de Hamás en Gaza

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, ha reconocido este martes que la posibilidad de inundar con agua del mar los túneles que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tiene construidos a lo largo de la Franja de Gaza puede ser "una buena idea". "Estamos viendo mucha infraestructura subterránea en Gaza, sabíamos que habría mucha. Parte del objetivo es destruir esta infraestructura", ha manifestado Halevi en rueda de prensa, respondiendo así a informaciones previas publicadas por 'The Wall Street Journal' que apuntaban a la posible inundación de los túneles. Así las cosas, Halevi ha reconocido que las FDI planean "varias maneras" de colapsar los túneles de Hamás, incluyendo el uso de explosivos, para que los milicianos palestinos dejen de usarlos para "dañar" a los soldados israelíes, si bien ha rechazado dar "detalles específicos". Por otro lado, el jefe del Estado Mayor ha incidido en que el Ejército de Israel hace "grandes esfuerzos" para garantizar la lucha solo contra Hamás, y no contra la población palestina de la Franja de Gaza. "Nuestro enemigo es Hamás, no la población de la Franja de Gaza", ha manifestado el teniente general Halevi. Así, el oficial de más alto rango dentro de las FDI ha aprovechado para señalar que la entrada de ayuda humanitaria y combustible en el enclave palestino es precisamente una muestra de este compromiso con la población civil, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. "Es importante señalar que el Estado de Israel y las FDI están operando en una guerra justificada (...) Mientras diferenciemos entre el enemigo y la población, podremos profundizar nuestros logros, luchar más, encontrarnos más comandantes (de Hamás) y destruir más infraestructura", ha zanjado el jefe del Estado Mayor israelí.