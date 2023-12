Previa del España - Suecia

La selección española femenina de fútbol pondrá este martes (19.00 horas/La 1) el punto y final a un año para el recuerdo con su último duelo de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2023-2024 ante Suecia, ya sin nada en juego tras la clasificación para la 'Final a Cuatro' y con ganas de volver a la senda de la victoria tras su inesperado tropiezo ante Italia. España cumplió con su última obligación de 2023, una año inolvidable para el fútbol femenino nacional gracias a la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, de la Liga de Campeones por parte del FC Barcelona y del dominio de Aitana Bonmatí en los premios individuales, con especial mención para su Balón de Oro. Quedaba por abrochar el billete para la pelea final por estar en los Juegos Olímpicos y también lo logró, aunque no de la manera esperada. La actual campeona del mundo estará el próximo mes de febrero entre las tres que pelearán por los dos billetes olímpicos que reparte esta nueva competición de la UEFA. Sólo el equipo que entrena Montse Tomé y Francia, anfitriona de los Juegos y que ya tiene su clasificación, lo han logrado antes de la última jornada y ya esperan con más tranquilidad a las restantes que saldrán de una último martes de tensión, con Países Bajos, Inglaterra y Bélgica con opciones en un grupo, y con Alemania y Dinamarca empatadas a puntos en el otro. La 'Roja' llega a Málaga con los deberes hechos, pero no con las mejores sensaciones después de ver acabada su gran racha de resultados con la derrota por 2-3 ante Italia en Pontevedra, en un flojo partido del combinado nacional y nueva turbulencia por la polémica con el cambio de Aitana Bonmatí tras el descanso y que hizo que el equipo saliese con una jugadora menos al campo, sin nadie queriendo asumir la responsabilidad de lo sucedido y, de nuevo, el foco un tanto desplazado de lo deportivo antes de un partido. Afortunadamente, Suecia cayó en su visita a Suiza y se quedó sin opciones de pelearle la clasificación a las españolas, que podrán afrontar a un rival siempre muy duro y con ganas de revancha con algo más de tranquilidad y en busca sobre todo de mejorar su juego y cerrar con una alegría cómo se merece este 2023, que parece que traerá también un nuevo récord de asistencia en La Rosaleda por la venta de entradas. La marca a superar son los 14.194 espectadores que presenciaron en septiembre en el Nuevo Arcángel de Córdoba la goleada a las suizas. AITANA ENTRENÓ Y PODRÍA ENTRAR EN UN ONCE CON POSIBLES NOVEDADES De momento, Montse Tomé tiene a todas sus jugadoras disponibles para este encuentro contra la número uno del ranking, incluida una Aitana Bonmatí que entrenó con el grupo en la previa después de perderse la sesión del domingo por sentirse indispuesta y ahora está por ver si entra en un once donde la duda es si habrá muchos cambios respecto al viernes o habrá novedades en todas las líneas para repartir esfuerzos en un momento con el calendario muy cargado y donde la única baja es Lucía García por sanción. Así, jugadoras como Misa Rodríguez, en portería, Oihane Hernández, Ivana Andrés, María Méndez, María Pérez, Maite Oroz o Esther González podrían tener su oportunidad para medirse a un rival de entidad como Suecia que, tras otra Mundial notable, no ha dado un rendimiento similar en esta Liga de Naciones y se ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos, cita en la que había estados siempre y en la que había sido subcampeona en 2016 y 2021. De todos modos, el combinado sueco tiene más en juego que la locales ya que debe sumar más puntos que Italia para mantener la segunda plaza del grupo y evitar tener que jugar un 'play-off' para seguir en la Liga A de esta Liga de Naciones. Además, tendrá la motivación que da siempre el ánimo de revancha deportiva después de que España se impusiese en las semifinales de la pasada Copa del Mundo (2-1) y en el duelo de Gotemburgo de la primera vuelta (2-3), ambos con dos goles postreros. La capitana Magdalena Eriksson volverá tras perderse el último partido por sanción, mientras que Lina Hurtig será baja por lesión. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Misa Rodríguez; Oihane Hernández, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Maite Oroz; Athenea del Castillo, Esther González y Salma Paralluelo. SUECIA: Falk; Bjorn, Eriksson, Ilestedt, Andersson; Rybrink, Sandberg, Asllani, Angeldal; Rytting Kaneryd y Blackstenius. --ÁRBITRA: Kateryna Monzul (UCR). --ESTADIO: La Rosaleda de Málaga. --HORA: 19.00/La 1.