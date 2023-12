Bellingham y la corona que solo marca el comienzo

Turín, 4 dic (EFE).- El inglés Jude Bellingham es el hombre de moda en el fútbol actual. Un jugador total, precoz en su explosión técnica y en la madurez que exhibe cada vez que se viste de corto. Este lunes fue coronado en Turín como el mayor talento joven del planeta, pero su ambición le impide no poder mirar al futuro. Esta es la corona que solo marca el comienzo.

Para sorpresa de nadie, Bellingham fue nombrado 'Golden Boy' y se bañó de oro en Turín, en la gala en la que recogió el premio que reconoce al mejor jugador menor de 21 años que juega en Europa y que organiza el diario 'Tuttosport'.

Elegante, vestido para la ocasión, para alzar el trofeo juvenil más prestigioso acompañado de su madre y de una delegación del Real Madrid, encabezada por Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, el centrocampista inglés recibió la primera de muchas coronas.

Porque hasta el propio Bellingham, pese a su juventud, es consciente de que está destinado a hacer grandes cosas y que esta es solo el comienzo.

"Soy una persona a la que le encanta competir y es ambiciosa. Así que ahora que tengo el prestigioso 'Golden Boy' en mis manos quiero avanzar rápidamente: espero que este premio sea una trampolín para ganar muchos otros trofeos", dijo en una entrevista con el diario organizador.

En Turín fue el rey de la gala. Y así le trató el público. Incluso el creador del premio, el italiano Massimo Franchi, le elevó en una entrevista con EFE su cargo al de 'Rey Midas', pues "todo lo que toca lo convierte en oro".

Y ya no son solo sus 15 goles en 17 partidos, es la sensación de que Bellingham es un producto que también arrasa, una marca cada vez más consolidada en el fútbol y que el trampolín que supone jugar en el Real Madrid ha multiplicado su valor. También es consciente de esto el joven de Stourbridge.

El resultado de la votación fue apabullante, con una suma total del 97% que implica que de 50 jurados, 45 le dieron la puntuación más alta y los 5 restantes la segunda más elevada. Un resultado histórico, igualado al que rubricó el francés Kylian Mbappe, aunque en su edición fue con 20 jurados menos.

El próximo paso es ahora, después de haber logrado el máximo reconocimiento como talento joven, el 'Balón de Oro'. Bellingham quiere seguir los pasos de Leo Messi, el único jugador que atesora ambos galardones en casa. Ni Haaland ni Mbappe, por ahora, han igualado este registro. Quizas Bellingham sea el elegido.

"Tiene todas las bases, tiene un cemento armado excelente para llegar a serlo, pero a ver qué pasa a partir del próximo mes de enero en adelante. Por el momento es el 'rey Midas' del fútbol. Toca algo y lo convierte en oro", dijo Franchi a esta agencia.

Sin embargo, pese al baño de masas y de premoniciones, Bellingham es cauto.

"Es increíble escuchar los halagos, pero no estoy de acuerdo en seer el mejor. Lo que para mí cuenta es ayudar, trato de mejorar partido a partido y estoy concentrado para ser el mejor pero todavía queda", declaró al recoger el premio.

"El Real Madrid es el equipo más grande del mundo y tener la oportunidad de jugar allí es increíble. No todo el mundo puede hacerlo y me siento muy afortunado. Los objetivos tienen que ser grande cuando juegas en el Real Madrid y en Inglaterra, de los que estoy muy orgulloso de representar. Lo daré todo y la presión es grande. Lo daré todo para dar lo mejor en ambos combinados", comentó.

"No sabría que hacer si no jugara al fútbol, así que agradezco a mi familia por haberme apoyado. El fútbol me ha dado todo lo que tengo. Es un honor y una responsabilidad ser un modelo para los pequeños. No soy perfecto, por ahora me centro en jugar al fútbol y disfrutarlo, ese es el mensaje que les puedo dar", sentenció.

Bellingham fue el rey de la noche y, como tal, recibió la corona. La primera de muchas, por mucho que quiera negarlo.

Turín, 4 dic (EFE).- El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, recibió este lunes en Turín el premio 'Golden Boy' al mayor talento sub-21 del año, en una gala organizada por el diario 'Tuttosport'.

Nacido el 29 de junio de 2003, Bellingham heredó el trofeo que el español Pablo Páez Gavira 'Gavi' levantó el año pasado y recibió el premio en una gala a la que acudió acompañado de una delegación del Real Madrid encabezada por Emilio Butragueño, director de relaciones instiucionales del club blanco, y de su madre.

Por vez primera en la historia, un jugador del Real Madrid recibió el trofeo. Además, también por primera vez, recibió el 'Golden Boy' del público, por lo que se fue de Turín con dos trofeos.

"Gracias por la hospitalidad y por este honor, por dejarme unirme a este prestigioso premio y lista de jugadores que lo han recibido. Esto es algo que he ganado también por jugar con grandes jugadores. Es algo que he aprendido desde que empecé en el Birmingham, la responsabilidad de ayudar siempre al equipo. Soy muy afortunado de jugar con grandes jugadores", declaró en la ceremonia.

Bellingham, con un récord en la votación y un resultado de 97%, con 45 delos 50 jueces otorgándole la máxima puntuación y los 5 restantes la segunda más alta, ganó el 'Golden Boy' por delante alemán Jamal Musiala, centrocampista del Bayern Múnich, y del neerlandés Xavi Simons, centrocampista del Leizpig.

El impacto de Bellingham ha sido innegable y más que sonoro en el Real Madrid, donde hasta el momento acumula un total de 15 goles en 17 partidos.

. Ganadores del 'Golden Boy':

2023: Jude Bellingham (ING)

2022: Pablo Páez Gavira 'Gavi' (ESP)

2021: Pedro González "Pedri" (ESP)

2020: Erling Braut Haaland (NOR)

2019: Joao Félix (POR)

2018: Matthijs De Ligt (HOL)

2017: Kylian Mbappé (FRA)

2016: Renato Sanches (POR)

2015: Anthony Martial (FRA)

2014: Raheem Sterling (ING)

2013: Paul Pogba (FRA)

2012: Isco Alarcón (ESP)

2011: Mario Gotze (ALE)

2010: Mario Balotelli (ITA)

2009: Alexandre Pato (BRA)

2008: Anderson Oliveira (BRA)

2007: Sergio Agüero (ARG)

2006: Cesc Fábregas (ESP)

2005: Leo Messi (ARG)

2004: Wayne Rooney (ING)

2003: Rafael Van der Vaart (HOL).

Roma, 4 dic (EFE).- El inglés Jude Bellingham, jugador del Real Madrid que este lunes recibirá el premio 'Golden Boy' en Turín (norte), halagó a su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, que le ha encontrado "la posición perfecta" para volar en el campo.

El premio organizado por el diario 'Tuttosport' que reconoce al mayor talento joven de Europa coronará esta tarde al vigésimo tercer jugador, el primero del Real Madrid, que heredará el premio que el año pasado recibió el español Gavi, del Barcelona.

En la votaciones, Bellingham arrasó recibiendo la máxima puntuación de 45 de los 50 jueces que participan, pero para el centrocampista es todo mérito de Ancelotti.

"Yo puse mis esfuerzos y un compromiso feroz para mejorar con trabajo, pero el mérito es de Ancelotti, que encontró la posición perfecta para mí y me dio más libertad en el campo. Así que ahora vuelo", declaró en una entrevista con 'Tuttosport'.

Un Ancelotti que le comparó hace unos días con Kaká, pero al que Bellingham siente estar decepcionando en un aspecto.

"Es que todavía no hablo español... Lo siento, pero estoy encontrando obstáculos inesperados con este idioma. Es difícil para mí, lo admito. En cualquier caso, prometo el máximo compromiso, garantizado", comentó.

Bellingham ya piensa en el futuro y su ambición le lleva a no ponerse límites.

Además, se atrevió a predecir quienes podría ser sus sucesores en los próximos años, señalando como favorito a su compañero turco Arda Güler.

"Diré tres nombres. En primer lugar, Arda Güler: es un fenómeno, lo vemos entrenando y estamos encantados con él. Luego mi excompañero Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund. Y por último mi hermano Jobe, un delantero de pura sangre como nuestro padre", apuntó.

"Ahora juega en segunda división, pero si llegaran a ascender a la Premier League... ¡ojo con él!", sentenció.