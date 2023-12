Así ha sido el último adiós a Concha Velasco

Valladolid se ha vestido de luto este domingo, junto con el resto de España, para despedir a una grande entre las grandes: Concha Velasco, que nos dejaba ayer a los 84 años de edad. Este homenaje ha comenzado en el paseo Hospital Militar, ha pasado por el Teatro Calderón hasta la Catedral de la Asunción de Valladolid donde se ha oficiado una misa en su memoria. Posteriormente, la chica Yeyé ha sido enterrada en el Panteón de los Ilustres del Cementerio de El Carmen. Un día en el que hemos vuelto a ver la familia unida que ha dejado Concha: sus hijos, Manuel y Francisco, han permanecido unidos ante todas las muestras de cariño que los ciudadanos de Valladolid les han mostrado a cada paso. Tras el homenaje que ha tenido la actriz en el Teatro Calderón, los restos mortales han sido llevados hasta la Catedral de la Asunción y allí se ha oficiado una misa muy especial, en la que hemos podido escuchar al hijo de Concha agradecer públicamente el cariño que están recibiendo todos en un día tan duro como este. "Muchas gracias en nombre de mis hermanos y de mi familia" decía Manuel y además, confesaba lo mucho que le hubiera gustado a su madre vivir la misa tan especial y emotiva que le han dedicado a ella: "La pena es que mi madre no pueda estar viendo esta auténtica devoción, pero los ángeles también están en el cielo y nuestra madre también merece estar en el cielo y desde allí está viendo el reconocimiento que le estáis haciendo". Tras esta misa tan merecida, Concha Velasco ha sido llevada al Panteón de los Ilustres del Cementerio de El Carmen y sus seres queridos más allegados se han despedido de ella para siempre... siendo este el momento más duro del día. Su sobrina, Manuela Velasco hablaba con los medios cuando abandonaba el cementerio y daba las gracias a todos los medios: "Muchísimas gracias a vosotros por todo el cariño que nos habéis demostrado estos dos días. Tengo el teléfono increíble, quiero dar las gracias a todo el mundo que me está escribiendo". A pesar de la tristeza por su pérdida, Manuela nos aseguraba que es un día súper bonito por todo el amor con el que se la está despidiendo: "Como ha dicho Manuel 'temía este día, en ningún momento me esperé que fuera a ser tan bonito con todo lo difícil que es'. Estamos muy agradecidos". Por último, la actriz también comentaba que nunca se hubiese imagino una cobertura mediática como la que está viviendo y está súper agradecida: "A mí me parece abrumador, es lo único que puedo decir, estamos sintiendo mucho amor y estamos diciendo 'ay que se lo está perdiendo, pero no se lo está perdiendo, lo está viendo".