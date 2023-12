Un tribunal peruano ratifica que Fujimori debe seguir en prisión

Lima, 1 dic (EFE).- Un juzgado de la región peruana Ica declaró este viernes improcedente una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restablecía el indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien por lo tanto continuará en prisión.

"El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declara improcedente la ejecución de la sentencia N° 78-2022, de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad de Alberto Fujimori, por parte de su despacho por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus", indica un mensaje del Poder Judicial publicado en la red social X (antes Twitter).

El presidente del TC, Francisco Morales, afirmó este miércoles que las autoridades debían "proceder a la excarcelación inmediata" de Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.

"Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia", declaró Morales al Canal N de televisión, al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.

Pero la resolución de siete páginas firmada por el magistrado Vicente Fernández Tapia detalla que la demanda de habeas corpus no ha sido estimada ante el citado tribunal al carecer de competencia conforme al último párrafo del artículo 27 del Nuevo Código Procesal.

En su decisión, el juzgado de Ica también dispuso "que se devuelva todo lo actuado al Tribunal Constitucional para que proceda conforme a ley en cuanto a la ejecución de la sentencia estimatoria, emitida en este proceso de habeas corpus".

El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.

También el pasado miércoles, el abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori, adelantó a EFE que tenía previsto acudir a la CorteIDH si se ordenaba la liberación del exmandatario.

"Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento", remarcó.

Horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.

El organismo recordó en X (antes Twitter) que el 7 de abril de 2022 "estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto 'por razones humanitarias' en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta".

Lima, 1 dic (EFE).- El abogado del expresidente peruano Alberto Fujimori y los congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular expresaron este viernes su desacuerdo con la decisión de un tribunal de la región de Ica de declarar improcedente la demanda de habeas corpus que restablecía el indulto del exmandatario y confiaron que el Tribunal Constitucional (TC) ordene su libertad.

El abogado de Fujimori, Elio Riera, consideró en la emisora Exitosa que, tras el fallo del tribunal de Ica, corresponde al Tribunal Constitucional ordenar la liberación del expresidente "sin duda alguna".

Pidió al TC actuar y generar un precedente para que "finalmente se entienda que todas autoridades judiciales tienen que hacer respetar las decisiones de esta digna Presidencia (del tribunal)".

Reiteró que el Tribunal Constitucional había ordenado la ejecución inmediata de la liberación de Fujimori y es lo que tendría que haber pasado, y dijo que le corresponderá a las autoridades investigar si el magistrado Víctor Fernández Tapia, quien ha declarado improcedente la demanda de habeas corpus, hizo lo correcto.

Por su parte, la parlamentaria fujimorista Tania Ramírez afirmó que este caso está "dando una pésima imagen" a la ciudadanía porque propone no acatar las decisiones del TC.

Y se preguntó si, como Estado soberano, Perú debe permitir que otros países o acuerdos decidan por ellos.

Mientas que la también congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez definió como "lamentable" la decisión del tribunal.

"Me parece lamentable, penoso, que no se quiera asumir las responsabilidades que le corresponde cuando uno es designado juez. Tiene que tomar decisiones, no puede eludirlas haciendo un lavado de manos y regresando el tema al TC, pero nada de esto tiene que desanimarnos, tenemos que seguir actuando con la misma prudencia con la que hemos actuado", dijo al Canal N.

Señaló que "tendrá que ser el TC el que seguramente de manera razonada y atendiendo a la coherencia de su propia resolución quien tenga que resolverlo" y reclamó la libertad para el expresidente.

"Creo que merece tener el resto de la vida que le queda en libertad por todo lo que le dio al país", en materia de persecución del terrorismo, crecimiento económico y estabilidad, sostuvo.

Lima, 1 dic (EFE).- El Estado peruano debe cumplir y acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que indicó que no debe excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, porque existe una sentencia vigente de 2022, declaró este viernes el procurador supranacional peruano Carlos Reaño.

En alusión a la posible excarcelación del exmandatario, condenado a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, Reaño dijo al portal de El Comercio que "la Corte Interamericana tiene ya una posición en base a la supervisión (de cumplimiento de la condena) y aquí existe la obligación constitucional por parte del Estado peruano de cumplir y acatar las decisiones" de la CorteIDH.

"La decisión de la Corte Interamericana que dio en abril del 2022, de abstenerse el Estado peruano de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional (que restituyó el indulto a Fujimori), mantiene su vigencia", dijo el procurador.

Remarcó que esa decisión de la Corte "no ha sido anulada, no ha sido modificada y, más aún si el auto del Tribunal Constitucional, del 21 de noviembre, es un auto respecto a unas solicitudes de aclaración".

En tal sentido, Reaño añadió que la solicitud de aclaración, que fue declarada improcedente, "no afecta en principio la sentencia original del Tribunal Constitucional del 2022, a la cual la Corte Interamericana ya se pronunció señalando que el Perú debe abstenerse de implementar esa sentencia".

Sin embargo, el abogado de Fujimori, Elio Riera, declaró a la prensa que el juzgado de Ica no ha rechazado la validez de la sentencia del TC y que pedirá al propio Constitucional que pueda ejecutar su fallo, que restituye el indulto y significaría la liberación del expresidente de 85 años.