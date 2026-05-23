El español Luis Enrique dará nombre a una 'playa verde' en Gijón, su ciudad natal

Gijón (España), 23 may (EFE).- El técnico del PSG Luis Enrique Martínez dará nombre a la nueva 'playa verde' de El Rinconín, en la franja litoral este de Gijón (norte de España), donde el Ayuntamiento de su ciudad natal ha comenzado a desarrollar un proyecto que ocupará varias parcelas pegadas al mar Cantábrico.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Gijón anunció este sábado la decisión de homenajear a Luis Enrique como reconocimiento "a una de las figuras más importantes del deporte mundial y un gijonés que allá donde ha ido siempre ha reivindicado sus orígenes con orgullo".

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"Pese a su categoría de estrella, Luis Enrique siempre ha reivindicado sus raíces y mantiene una estrecha relación con Gijón. Para la ciudad, ‘Lucho’, como se le conoce cariñosamente, es un motivo de orgullo y un ejemplo de excelencia, dedicación y valores", añade la corporación gijonesa.

La actuación, cuya primera fase abrirá este verano, se basa en el diseño 'Brisa Marina' del arquitecto Eloy Calvo, que ganó el concurso de ideas convocado para definir el desarrollo de 27.669 metros cuadrados entre parcelas de zona verde y espacios libres que contempla instalaciones destinadas a usos culturales, de ocio, deportivos y recreativos, así como otras orientadas a usos educativos.

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El diseño ganador del concurso contempla además organizar el espacio en 'islas' para hacer deporte, jugar o descansar e incluye un lago de 800 metros cuadrados, un espacio de 'skate park', un circuito para bicicletas BMX y patinadores, zonas de picnic o canchas de baloncesto.

Nacido en 1970 y vecino del barrio de Pumarín, Luis Enrique inició su trayectoria futbolística en el colegio Elisburu y el Xeitosa e ingresó a los once años en la Escuela de Fútbol de Mareo para luego formar parte de de equipos como el Real Sporting de Gijón, el Real Madrid y el F.C. Barcelona, que le valieron para ser internacional con España.

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Como entrenador, ha dirigido al Celta de Vigo, la A.S. Roma, el F.C. Barcelona y el Paris Saint Germain, con el que ganó la primera Liga de Campeones para el conjunto francés y con el que el 30 de mayo disputará su segunda final consecutiva del máximo torneo continental. EFE