Robert Lewandowski: "El Atlético es un desafío; pero no solo por ganar, sino también por jugar mejor"

El futbolista polaco Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, afirmó este viernes que su inminente partido liguero contra el Atlético de Madrid "es un desafío" tanto para él como para el resto de la plantilla culé, "pero no solo por ganar, sino también por jugar mejor". "Sabemos que jugamos muy bien en defensay que atacamos con muchos jugadores en el área, así tenemos así más ocasiones y posibilidades de hacer goles. Es un desafío y queremos afrontarlo ahora; pero no solo por ganar, sino también por jugar mejor ya que eso para nosotros es muy importante", declaró Lewandowski a los medios oficiales del propio Barça. "Ganar es para el club y para el equipo muy importante, mentalmente también. Sabemos que debemos dar un paso adelante, es normal, pero la temporada es muy larga y claro que queremos ganar cada partido", añadió el polaco, principal baluarte de su entrenador Xavi Hernández en el ataque. Además, Lewandowski no pierde de vista el posterior compromiso que en LaLiga EA Sports les enfrente al Girona FC. "Espero que ganemos los dos partidos y que tengamos seis puntos. Siempre es difícil jugar contra el Atlético de Madrid. El Atlético siempre juega muy bien en defensa y es bueno atacando con buenos jugadores también", avisó. "Pero somos el Barcelona, jugamos en casa y desde el primer minuto tenemos que jugar muy bien, atacar y marcar goles", indicó. "Espero que después de los dos partidos tengamos seis puntos más y queremos hacer todo lo que podamos, desde el primer minuto tener el partido bajo control para atacar bien y que al final nuestros seguidores estén todos contentos. Cuando jugamos en casa, nuestra gente y los fans son algo muy importante para nosotros", concluyó Lewandowski.