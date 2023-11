La Defensoría del Pueblo exige al ELN poner fin al reclutamiento de menores y al secuestro

Bogotá, 30 nov (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia exigió a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acabar con el reclutamiento de menores y el secuestro, a propósito del quinto ciclo de negociaciones de paz cuyo comienzo está previsto para este jueves en México.

En una carta enviada a las delegaciones, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le reiteró a la guerrilla el pleno respeto a los derechos humanos y a las obligaciones establecidas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

"No hay razones morales o jurídicas para justificar la continuidad de las aberrantes prácticas en contra de la población civil. Por tales motivos, desde la Defensoría del Pueblo le exigimos al ELN renunciar al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y entregar inmediatamente a los menores de edad que forman parte, de manera forzada, de sus filas subversivas", exigió Camargo.

Las delegaciones mantendrán este jueves en México un encuentro previo al arranque oficial del quinto ciclo de negociaciones, donde el Gobierno ya adelantó que se abordará el secuestro, aunque el ELN aseguró que no aceptará ningún "ultimátum" para negociar la paz.

En este nuevo ciclo también se espera conocer el primer informe trimestral sobre el cese bilateral del fuego por 180 días que comenzó el pasado 3 de agosto.

"El ELN debe y tiene que cesar las retenciones arbitrarias, las detenciones y los secuestros, conductas que transgreden los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y la seguridad. Su delegación no se puede sentar a la mesa de diálogos como si nada, ignorando que el flagelo del secuestro, como anormal método de financiación, lo único que causa es daño, además de que degrada la condición humana", agregó el defensor del Pueblo en un comunicado.

En este sentido, Camargo instó a la delegación del Gobierno a exigir a la guerrilla cumplir con los derechos humanos.

Las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, que comenzaron hace un año, viven un momento difícil luego de que esa guerrilla secuestrara el pasado 28 de octubre a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool, a quien dejó en libertad doce días después.

La guerrilla reconoce que fue un "error" ese secuestro, dada la popularidad del futbolista, aunque insiste en que no se trató de una violación al cese al fuego porque, según dijo el comandante de ese grupo, alias 'Antonio García', "no existe un acuerdo donde el ELN se haya comprometido a no realizar operaciones de finanzas, entre ellas privaciones de libertad".

Sin embargo, tanto el Gobierno como la sociedad colombiana le exigen con insistencia al ELN que deje de secuestrar personas como una muestra de su voluntad de paz.

"Dedicaremos nuestro esfuerzo a superar la crisis por la que atraviesa actualmente el proceso de diálogos generada por el secuestro del señor Luis Manuel Díaz. Agradecemos el compromiso de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador para la construcción de paz en Colombia", indicó la delegación del Gobierno en un comunicado la semana pasada.