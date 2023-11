Ilie Sánchez: "No veo un escenario el próximo año donde Carlos Vela no esté con el LAFC"

Miami (EE.UU.), 30 nov (EFE).- En la cuenta atrás de la final de la Conferencia Oeste de la MLS de este sábado, en Los Angeles FC (LAFC) se habla mucho de ese crucial duelo ante el Houston Dynamo pero también del futuro de su estrella, el mexicano Carlos Vela.

Sin embargo, para el español llie Sánchez no hay dudas: "Yo, con la mano en el corazón, te digo que confío en que se quede. No veo un escenario el próximo año donde Carlos no esté con nosotros".

Tras proclamarse campeones de la MLS Cup en 2022 en una final épica contra el Philadelphia Union, Sánchez, que es la brújula del equipo angelino en el centro del campo y que metió el último penalti de aquel partido, y el LAFC están a solo dos encuentros de repetir título.

Antes de llegar a la final por la MLS Cup tendrán que derrotar este sábado a Houston, que ha terminado la campaña con mucha fuerza, que cuenta como faros con el mexicano Héctor Herrera y el panameño Adalberto Carrasquilla y que en septiembre ganó la US Open Cup doblegando al Inter Miami.

Después de una larga y muy exigente temporada ("ahora tiras de lo que te queda en la reserva; la ilusión mueve montañas, pero tu cuerpo ya va muy al límite", reconoció), Sánchez atendió a EFE en una entrevista telefónica en la que repasó la actualidad del LAFC y también la nueva dimensión que ha adquirido la MLS desde el aterrizaje de Leo Messi.

Pregunta: ¿Qué se puede esperar del LAFC a estas alturas?

Respuesta: Volver a ver un LAFC protagonista, que quiere ser ofensivo, que sabe que juega en casa y por tanto no tenemos otra opción que no sea ir a por el partido. Y teniendo presente que si ganamos, primero conseguimos un título (campeones del Oeste) y segundo nos da la posibilidad de jugar dos MLS Cup seguidas, que hace mucho que no sucede.

P: Va a tener el sábado enfrente a dos jugadores como Héctor Herrera y Adalberto Carrasquilla que habrá estudiado al milímetro para tratar de anularles...

R: Son piezas clave para el desarrollo de Houston como equipo. Cada vez les veo más acoplados y jugando mejor. Es cierto que Herrera y Carrasquilla, como Quiñones por izquierda, Dorsey por derecha o el mismo Artur junto a Herrera, destacan como jugadores individualmente. Pero destacaría más la propuesta que el equipo presenta a nivel ofensivo que a uno o dos jugadores por sí solos.

P: ¿Afecta al conjunto la incertidumbre en torno al futuro de Vela?

R: Yo, con la mano en el corazón, te digo que confío en que se quede. No veo un escenario el próximo año donde Carlos no esté con nosotros. Es nuestro líder. Al final, lo que te aporta con balón no te lo da nadie y sin balón representa muchísimo, tanto para los jugadores como para los técnicos. Y ya no te digo para la afición: es un ídolo para ellos. Es el emblema de este equipo desde que se creó y también para el fútbol de esta ciudad.

P: ¿Y usted está tranquilo? Porque tampoco ha renovado…

R: Me preocupa más que Carlos esté aquí a que yo esté (risas) porque el cariño y el amor que yo siento por el LAFC en estos dos años es difícil igualarlo. Estoy muy bien aquí, me siento muy valorado, pero si lo mejor es que no esté prefiero que el club tome una decisión a no forzar cosas que no convengan.

P: Usted ya es ciudadano estadounidense. ¿Se plantea jugar para Estados Unidos?

R: Cuando me nacionalicé lo hice convencido y representar a EE.UU. no era mi prioridad para empezar el trámite. Pero una vez lo conseguí, cuando me han preguntado yo siempre digo que si la selección cree que puedo aportar y ayudar a sus objetivos, estoy totalmente disponible y abierto a poder representar a un país que me acogió de la mejor manera desde el primer día.

P: ¿En qué ha cambiado la MLS desde la llegada de Messi?

R: Sin ir más lejos en España, cuando jugábamos la Leagues Cup, sabían qué había pasado en cada partido de Miami. Era un torneo nuevo y de un mes (con todos los equipos de MLS y Liga MX). Chocaba ver que encuentros de Leagues Cup de Miami eran más mediáticos que cualquier final disputada en los últimos diez o veinte años. Todo eso es positivo para todos si repercute en que lleguemos a más gente, sobre todo en Europa.

P: El partido ante el Inter Miami tuvo que ser para usted algo casi surrealista por ver a Messi, Busquets y Alba como rivales.

R: Fue una oportunidad de ver ese nivel de futbolistas en contra. Les tengo muy vistos de seguirles con el Barcelona y la selección, pero no sabía hasta qué punto se podía comparar a lo que es nuestro nivel. Estoy bastante satisfecho de ver que gente de tanto nivel, cuando haces las cosas bien y planteas un partido muy serio, también tienen dificultades y puedes echarles mano. Fue una sensación especial.

P: ¿El año que viene hay que contar con Miami para el título de la MLS?

R: Sin duda. Más allá de jugadores, hay que valorar el trabajo que hizo Martino. Es un entrenador de talla mundial y conoce la liga. Hay que tenerles en cuenta, saben lo que hacen.

Nacho García