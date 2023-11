Foot Locker gana 25,5 millones durante su tercer trimestre fiscal, un 70,8% menos, y revisa previsiones

La cadena minorista especializada en ropa y calzado deportivo Foot Locker registró ganancias netas atribuidas de 28 millones de dólares (25,5 millones de euros) en el tercer trimestre de su año fiscal, un 70,8% menos que el contabilizado durante el mismo periodo del ejercicio anterior por la compañía, que ha modificado ligeramente sus previsiones anuales y mantiene suspendidos los repartos de dividendos. La facturación de Foot Locker entre los meses de agosto y octubre disminuyó un 8,6% interanual, hasta los 1.989 millones de dólares (1.813 millones de euros), incluyendo una caída del 10% de los ingresos en Norteamérica, hasta los 1.460 millones de dólares (1.330 millones de euros). En el caso de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), los ingresos de la cadena estadounidense sumaron 407 millones de dólares (370,9 millones de euros), un 1,2% menos, mientras que en Asia-Pacífico disminuyeron un 14,4% también, hasta los 119 millones de dólares (108,4 millones de euros). Los gastos en los que incurrió Foot Locker, entre los costes de los productos vendidos, los de venta 'per se', generales, administrativos, depreciación y amortización sumaron 5.675 millones de dólares (5.171 millones de euros), un 3,8% menos. Durante el tercer trimestre, la compañía abrió 22 nuevas tiendas, remodeló o reubicó 36 y cerró 14 establecimientos. De tal modo, al cierre del trimestre, operaba 2.607 tiendas en 26 países de América del Norte, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, además de 190 tiendas franquiciadas en Oriente Medio y Asia. Ya en sus primeros nueve meses fiscales, Foot Locker se anotó un beneficio de 59 millones de dólares (53,8 millones de euros), un 81,7% menos que las ganancias de 323 millones de dólares (294,3 millones de euros) hasta el décimo mes del año pasado, mientras que los ingresos cayeron un 9,9%, hasta los 5.784 millones de dólares (5.271 millones de euros). "Los resultados del tercer trimestre superaron nuestras expectativas gracias a la buena ejecución y a los primeros avances del plan Lace Up, que mejoraron las tendencias de conversión en todos los canales", ha declarado la presidenta y consejera delegada de Foot Locker, Mary Dillon. PREVISIONES Y PAUSA DE DIVIDENDOS La ejecutiva ha avanzado que el buen desempeño en el cuarto trimestre debido a Acción de Gracias ha llevado a la empresa a "afinar" nuevamente su perspectiva para el conjunto del año. En este sentido, la cadena ahora espera una caída anual de sus ingresos de entre el 8% y el 8,5%, cuando previamente anticipaba una disminución del 8% al 9%, mientras que anticipa que el beneficio por acción oscilará entre 1,30 y 1,40 dólares (1,18-1,28 euros), frente a la anterior horquilla de entre 1,30 y 1,50 dólares (1,18-1,37 euros). Por otro lado, Foot Locker ha indicado que en el tercer trimestre pagó un dividendo de 0,40 dólares (0,36 euros) por un total de 38 millones de dólares (34,6 millones de euros) y que no realizó recompras de acciones. A este respecto, con el fin de aumentar la flexibilidad del balance de la empresa en apoyo de las prioridades estratégicas a más largo plazo, la compañía ha decidido pausar sus dividendos en efectivo trimestrales más allá del pago último aprobado y ya abonado. Foot Locker ha recordado, igualmente, que el 16 de noviembre anunció un acuerdo con la National Basketball Association (NBA) para convertirse en uno de sus socios oficiales.