Esto verían los astronautas orbitando Marte

La nave Mars Odyssey de la NASA capturó una serie de inéditas panorámicas que muestran el paisaje curvo marciano debajo de capas vaporosas de nubes y polvo. Cosidas de un extremo a otro, las 10 imágenes ofrecen no sólo una vista impresionante de Marte, sino también una que ayudará a los científicos a obtener nuevos conocimientos sobre la atmósfera marciana. La nave espacial, que ha cumplido 22 años de misión, tomó las imágenes en mayo desde una altitud de aproximadamente 400 kilómetros, la misma altitud a la que la estación espacial vuela sobre la Tierra. "Si hubiera astronautas en órbita sobre Marte, esta es la perspectiva que tendrían", dijo en un comunicado Jonathon Hill de la Universidad Estatal de Arizona, líder de operaciones de la cámara de Odyssey, llamada Sistema de Imágenes de Emisión Térmica, o THEMIS. "Ninguna nave espacial de Marte había tenido antes este tipo de visión". La razón por la que la vista es tan poco común es por los desafíos que implica su creación. Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, que gestiona la misión, y Lockheed Martin Space, que construyó Odyssey y codirige las operaciones diarias, pasaron tres meses planificando las observaciones de THEMIS. La sensibilidad de la cámara infrarroja al calor le permite mapear el hielo, las rocas, la arena y el polvo, junto con los cambios de temperatura, en la superficie del planeta. También puede medir cuánta agua helada o polvo hay en la atmósfera, pero sólo en una columna estrecha directamente debajo de la nave espacial. Esto se debe a que THEMIS está fijo en el orbitador; Por lo general, apunta hacia abajo. La misión quería una visión más amplia de la atmósfera. Ver dónde están esas capas de nubes de agua, hielo y polvo en relación entre sí (si hay una capa o varias apiladas una encima de otra) ayuda a los científicos a mejorar los modelos de la atmósfera de Marte. "Creo que es como ver una sección transversal, un corte a través de la atmósfera", dijo Jeffrey Plaut, científico del proyecto Odyssey en el JPL (Jet Propulsion Laboratory). "Hay muchos detalles que no se pueden ver desde arriba, que es como THEMIS normalmente realiza estas mediciones". Debido a que THEMIS no puede girar, ajustar el ángulo de la cámara requiere ajustar la posición de toda la nave espacial. En este caso, el equipo necesitaba girar el orbitador casi 90 grados mientras se aseguraba de que el sol seguiría brillando en los paneles solares de la nave espacial, pero no en los equipos sensibles que podrían sobrecalentarse. La orientación más fácil resultó ser aquella en la que la antena del orbitador apuntaba en dirección opuesta a la Tierra. Eso significó que el equipo estuvo fuera de comunicación con Odyssey durante varias horas hasta que se completó la operación. La misión Odyssey espera tomar imágenes similares en el futuro, capturando la atmósfera marciana a lo largo de múltiples estaciones. Para aprovechar al máximo su esfuerzo, la misión también capturó imágenes de la pequeña luna de Marte, Fobos. Esta es la séptima vez en 22 años que el orbitador apunta THEMIS a la luna para medir las variaciones de temperatura en su superficie. "Tenemos un ángulo y condiciones de iluminación de Fobos diferentes a los que estamos acostumbrados", dijo Hill. "Eso lo convierte en una parte única de nuestro conjunto de datos de Fobos". Las nuevas imágenes proporcionan información sobre la composición y las propiedades físicas de la luna. Estudios adicionales podrían ayudar a resolver el debate sobre si Fobos, que mide aproximadamente 25 kilómetros (16 millas) de diámetro, es un asteroide capturado o un antiguo trozo de Marte que fue expulsado de la superficie por un impacto.