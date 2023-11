Las 5 claves de la jornada 14

Madrid, 26 nov (EFE).- Las 5 claves de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports:

1. Rodrygo, de la suplencia al liderazgo

Superó la prueba el Real Madrid, para recuperar el liderato provisional a la espera del encuentro del Girona el lunes, con siete bajas de importancia y una de última hora de Brahim. Iba a ser titular y Rodrygo suplente por precaución. Tras viaje largo para jugar con Brasil. Con molestias en una rodilla y hasta en un diente, como confesó posteriormente.

Una indisposición de Brahim cambió la hoja de ruta de Carlo Ancelotti. Rodrygo tenía que jugar porque no tiene nada más en ataque. Con Vinícius lesionado, el carril izquierdo estaba libre, y demostró la razón por la que es su demarcación preferida. En su mejor partido del curso asumió la responsabilidad del gol con un doblete de bella factura. Marcando por primera en tres encuentros consecutivos con el Real Madrid. Dejando atrás su bache goleador alcanzando los cinco tantos en LaLiga, siete en su temporada.

2. El equipo que se le atraganta a Xavi

Se fue al parón el Barcelona con un sufrido triunfo ante el Alavés y regresó sin mejorar su imagen ni las sensaciones en Vallecas. Xavi Hernández no logra que su equipo carbure. La posesión no asegura llegadas con peligro y ante el Rayo apenas dejó cuatro disparos a puerta con un 27% de efectividad. Le falta colmillo a su equipo, "mentalidad" según el técnico que lamentó que no se pitase fuera de juego en el gol rayista y pidió penalti a Raphinha cuando sus jugadores estaban cerca de remontar.

No fueron excusas a las que recurrir en un tropiezo que le hace caer a la cuarta posición y le aleja cuatro puntos del Real Madrid. Insatisfecho Xavi del nivel futbolístico de su equipo ante un rival que se le atraganta. En cuatro enfrentamientos desde que dirige al Barcelona, no ha sido capaz de ganar en una sola ocasión al Rayo Vallecano. Es el conjunto al que más se ha enfrentado sin lograr derrotarlo.

3. Incombustible Griezmann

Posiblemente fue el jugador de la pasada Liga. Con un reconocimiento menor al no impulsar al título a un Atlético de Madrid que dimitió a las primeras de cambio. Pero Antoine Griezmann sigue a un nivel superlativo para, este curso sí, meter de lleno a su equipo en la pelea por el título. Le dio el triunfo con un testarazo impecable ante el Mallorca, en uno de esos días tras parón que amenazan con torcerse.

Un partido en el que la obligación de ganar se va convirtiendo en losa hasta que decide un líder. Griezmann lo juega todo. Sin espacio para el descanso después de haber disputado todos los minutos de los dos partidos de la selección francesa. Es el gran referente del juego del Atlético de Madrid. Tan decisivo dando criterio a cualquier acción ofensiva como en el remate de un goleador que alcanza trece goles en su temporada, decisivos para sostener la racha de récord de 18 victorias consecutivas en el Metropolitano.

4. Dos rojas frustran al Sevilla

Desconocido en la primera parte, superado por la Real Sociedad sin el espíritu competitivo adecuado en el Reale Arena, cuando el Sevilla recuperó identidad y acariciaba el empate, sufrió en una acción un castigo que enterró su reacción. En un solo minuto, cuando el duelo llegaba a su recta final, recibió dos cartulinas rojas a Sergio Ramos y Jesús Navas.

La entrada dura de Sergio Ramos a Brais Méndez, con la plancha arriba teniendo una amarilla previa, le costó su primera expulsión desde que regresó al Sevilla. Sentían tan cerca el empate los jugadores de un equipo en depresión -decimoquinto a cuatro puntos del descenso-, que la decisión arbitral provocó la queja del hasta más educado. Jesús Navas se llevó la mano a la cara dirigiéndose al asistente y le costó la primera expulsión de su carrera en 484 partidos disputados en Liga.

5. Morales alegra el regreso de Marcelino

La vuelta a casa de Marcelino García Toral. El estreno liguero en La Cerámica tras su puesta de largo en Copa del Rey, dejó un gran protagonista. No había logrado un solo tanto con Pacheta como técnico y desde el relevo en el banquillo, Morales le ha puesto la firma a los cinco goles del Villarreal. Las cosas del fútbol.

Al doblete copero para salvar los muebles en Zamora, le siguió un triplete en 23 minutos que muestran el camino de la reacción en LaLiga al Villarreal. Con 36 años y 126 días exhibiendo velocidad en su segundo tanto. Siempre dispuesto para definir con calidad. Goleador eterno que aprovechó la baja de Sorloth y Yeremy Pino por lesión, para reclamar el protagonismo perdido. EFE

