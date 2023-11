Alcaraz: "Una vez más, Djokovic ha demostrado porqué es el mejor jugador del mundo"

Roma, 18 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz, que este sábado sucumbió en las semifinales de las Finales ATP ante el serbio Novak Djokovic (6-3 y 6-2), se rindió ante su rival, al que calificó como el mejor jugador del mundo.

"Es muy, muy duro jugar contra él. Juega al mismo nivel durante todo el partido. La calidad que tiene es increíble. Juega muy, muy profundo y es muy difícil sacar ventaja de eso. Una vez más, ha demostrado porqué es el mejor jugador del mundo", declaró en rueda de prensa.

Pero la mentalidad de Alcaraz no frena por esta derrota. Djokovic hará 400 semanas como número 1.

"Bueno, sinceramente, si tengo que pensarlo, me quedan unos 15 años. Así que es increíble (sonriendo)", dijo entre risas.

"Estoy motivado porque quiero vencerle. Quiero ser el mejor de la historia. Quiero entrenar con un objetivo. Quiero ganarle. Quiero ganar todos los torneos que voy a jugar", dijo, convencido.

"Es algo que podría conseguir una leyenda de nuestro deporte. Es increíble lo que está haciendo, batiendo récords, ganando todos los torneos a los que va. Es una locura. Es una mezcla de motivación y de no quiero pensar en ello (sonríe)", expresó.

Un resultado abultado para el nivel mostrado en pista: "Bueno, para mí ha sido difícil darme cuenta del resultado del partido. Fue 15, 20 minutos después del partido que estaba un poco deprimido".

"Siento que no estoy a su nivel en pista cubierta, obviamente. He jugado grandes partidos en Wimbledon, en Cincinnati, en Roland Garros...", comentó.

"Pero una vez que pisamos la pista, la pista cubierta, siento que tengo que entrenar más, tengo que ser mejor jugador. Obviamente él tiene más experiencia que yo jugando en estos torneos, en estas pistas. Pero es increíble", apuntó.

"No se trata sólo de sacar bien contra él. Tiene un gran juego de devolución. Increíble. Como he dicho, te lleva al límite en cada bola, en cada golpe. Probablemente jugué grandes puntos, pero también grandes errores. Contra un jugador como Novak no puedes hacer eso", añadió.

Alcaraz ya piensa en pretemporada: "Este partido me ha ayudado mucho de cara a la pretemporada. Ahora mismo sé todas las cosas que tengo que mejorar si quiero estar ahí, si quiero vencer al mejor jugador del mundo".

"Olvidaré todos los partidos que jugué contra él, la final de Wimbledon, de Cincinnati, de Roland Garros, y voy a centrarme en este partido porque siento que tengo que mejorar muchas cosas si quiero estar a su nivel. Eso es lo que voy a pensar en la pretemporada", insistió.

Durante un momento del partido, Alcaraz pareció superado mentalmente.

"Juan Carlos (Ferrero, entrenador) me estaba diciendo que tengo que permanecer fuerte mentalmente, tengo que permanecer fuerte allí, pero no pude, no podía. Es algo que tengo que mejorar, por ejemplo", destacó.

"Me dijo antes del partido que me concentrara en los primeros golpes. Aquí en este partido tuve 15 veces que tuve un error desde el primer tiro. Para mí, fue difícil lidiar con eso", explicó. EFE

