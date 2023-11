Dueño de Zara impulsa inversión en energías renovables en acuerdo con Repsol

(Bloomberg) -- AmancioOrtega, el multimillonario fundador de la cadena de ropa Zara de Inditex SA, acordó comprar una participación del 49% en una cartera española de energía limpia de Repsol SA por €363 millones (US$395 millones), su mayor adquisición de activos de energía renovable hasta el momento.

La cartera comprende 12 parques eólicos y dos plantas solares fotovoltaicas ubicadas en toda España, con una capacidad total de 618 megavatios, dijo Repsol, con sede en Madrid, en una presentación regulatoria el jueves. También incluye proyectos con potencial de hibridación, que sumarían 279,2 megavatios adicionales.

La medida consolida la reciente apuesta del family office de Ortega, Pontegadea, por la energía y fuera del inmobiliario, el sector en el que más ha invertido. Es la tercera operación acordada con Repsol, tras la adquisición en 2021 de una participación del 49% en el parque eólico Delta de la petrolera por €245 millones y de otro 49% de la planta más pequeña, Kappa, el año pasado.

El vehículo inversor posee también el 5% del operador de la red de gas natural de España Enagás SA, así como participaciones en la gestora de redes eléctricas Redeia Corp SA y su homóloga portuguesa, REN-Redes Energeticas Nacionais SGPS SA.

Para Repsol, el acuerdo supone una nueva inyección de capital que le ayudará a reducir los gastos financieros en un momento de elevados tipos de interés, al tiempo que le permitirá conservar una participación de control en los activos. Es una estrategia que también siguen otras empresas energéticas, incluida la eléctrica española Iberdrola SA, que ha completado desinversiones de participaciones minoritarias en toda Europa.

Endesa SA, una eléctrica española controlada por la italiana Enel SpA, también ha contratado asesores para vender una participación del 49% en una cartera de energías limpias valorada en €2.000 millones, según reportó el diario Cinco Días.

