Uruguay trabaja en Montevideo y viaja a Buenos Aires para jugar contra Argentina

Montevideo, 15 nov (EFE).- La selección de Uruguay trabajó este miércoles en Montevideo bajo las órdenes de Marcelo Bielsa y se preparó para viajar a Buenos Aires, donde este jueves se enfrentará a Argentina por la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

Los 24 futbolistas convocados se entrenaron a puerta cerrada en el Complejo Celeste para disputar un encuentro en el que la Celeste "no irá solo a defenderse", según dijo días atrás en una rueda de prensa el director técnico nacido en la ciudad argentina de Rosario.

"Yo no me imagino que Argentina no intente manejar la pelota y no me imagino a Uruguay sin tratar de evitarlo con mucha dedicación y al revés", subrayó Bielsa el pasado 10 de noviembre.

Y agregó: "Si decididamente no pensamos en tratar de jugar, si solamente pensamos en defender, es el camino más corto para dar el partido por perdido".

Este miércoles, la selección uruguaya viajará a Buenos Aires en un vuelo que partirá del Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 18.00 hora local (21.00 GMT).

La delegación celeste se hospedará en el Hotel Sheraton y luego de finalizado el partido retornará inmediatamente a Montevideo en un vuelo que despegará a última hora.

Uruguay se enfrentará este jueves a Argentina en el estadio 'La Bombonera' del Boca Juniors a las 21.00 hora local (00.00 GMT) por la quinta fecha de las eliminatorias.

El 21 de noviembre, el equipo de Bielsa recibirá a Bolivia en el histórico estadio Centenario de Montevideo a las 20.30 hora local (23.30 GMT) por la sexta jornada.

Jugadas las primeras cuatro fechas, Uruguay se encuentra segundo en la clasificación tras acumular siete de los doce puntos que disputó.

La clasificación es liderada por Argentina, que ganó sus cuatro encuentros con siete goles a favor y ninguno en contra, por lo que tiene puntuación perfecta.