Crónica del Atlético de Madrid - Villarreal, 3-1

El Atlético de Madrid remontó (3-1) al Villarreal este domingo en la jornada 13 de LaLiga EA Sports para celebrar la renovación de Diego Pablo Simeone en el Cívitas Metropolitano con la mejor racha histórica de local del conjunto rojiblanco en Liga, 15 victorias seguidas, y volver a la carga en la lucha por el liderato. El conjunto madrileño se vio por debajo con el 0-1 de Gerard Moreno en el minuto 20, pero Witsel devolvió las dudas al rival antes del descanso. Los de Simeone apretaron con los cambios y en los últimos 10 minutos culminó el Atleti la remontada con Antoine Griezmann y Samuel Lino, para recuperar el ritmo arriba tras la derrota la pasada semana ante Las Palmas, a seis puntos del liderato aunque con un partido menos. Un 'submarino' con varias fugas, o al menos en la incómoda situación de perder a su técnico Pacheta dos días antes, demostró su gusto por el feudo rojiblanco después de superar el asedio local de inicio. Los del 'Cholo' saltaron con la intensidad que tienen ya de serie en el fortín del Metropolitano pero no llegó el gol. Fueron 15 minutos intensos de los que salió muy vivo el Villarreal, manteniendo una buena defensa con el añadido de una salida de lujo con el balón controlado. La presión del Atlético no fue del todo buena y el equipo amarillo avanzó con mucha calidad a los dominios de un Jan Oblak decisivo con sus paradas. El meta esloveno paró una a Yeremi Pino y, en el minuto 20, Gerard Moreno mandó a la red su octavo gol de la temporada, quinta jornada seguida, en el rechace de un primer disparo de Alexander Sorloth. Se durmió el Atlético y el delantero noruego tuvo una más en otra gran jugada visitante sacando el balón desde su portero. Los de Miguel Ángel Tena, con los rumores calientes del regreso de Marcelino García Toral al banquillo amarillo, vieron frenado su momento con la lesión de Sorloth poco después, pero el golpe mayor fue el tanto de Witsel en el descuento. Griezmann rompió el único pero que le podían poner, el de las asistencias, y encontró al central solo en el segundo palo para cambiar las tornas. El francés ya había probado a un Jorgensen con buenas paradas y terminó culminando la remontada en el tramo final y pidiendo su renovación tras el partido: "Ahora me toca a mí". Tras el descanso, el 'submarino' fue reculando con el paso de los minutos y el Atlético encontró paciencia y goles. Los visitantes tuvieron un aviso inicial de Moreno pero desaparecieron en ataque, mientras el equipo rojiblanco fue acumulando artillería y ocasiones. Álvaro Morata no atinó en los centros de Marcos Llorente, refuerzo en el descanso, aunque tuvo cabezazos de los que no viene perdonando. Por su parte, Ángel Correa y Samuel Lino dieron aún más llegada a los locales, haciendo recular a un Villarreal que empezó a jugar con fuego defendiendo tan cerca de su portería. Así, la jugada de tiralíneas entre Koke, Llorente, quien encontró finalmente rematador, y Griezmann supuso también el octavo tanto liguero del francés (2-1). La tormenta rojiblanca terminó de caer sobre el conjunto amarillo en la sentencia de Lino, asistido por un Pablo Barrios también con buena entrada del banco, muy celebrado también por Simeone, como su renovación, por quitarse de encima un habitual verdugo en casa y hacer historia en su racha. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - VILLARREAL, 1. (1-1, al descanso). --ALINEACIONES. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina (Pablo Barrios, min.70), Giménez, Witsel, Hermoso, Riquelme (Lino, min.65); Koke, De Paul (Correa, min.65), Saúl (Llorente, descanso); Morata (Soyuncu, min.88) y Griezmann. VILLARREAL: Jorgensen; Alti, Albiol, Cuenca, Alberto Moreno; Parejo, Capoue, Baena (Romero, min.74); Moreno (Brereton, min.83), Yeremy (Ilias, descanso) y Sorloth (Ramón Terrats, min.36). --GOLES: 0 - 1, min.20, Moreno. 1 - 1, min.45+1, Witsel. 2 - 1, min.80, Griezmann. 3 - 1, min.85, Lino. --ÁRBITRO: Hernández Maeso (C.Extremeño). Amonestó a Capoue (min.45+2) y Ilias (min.77) en el Villarreal. --ESTADIO: Cívitas Metropolitano, 56.632 espectadores.