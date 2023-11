Diniz dice que el título de la Libertadores amplificará su voz en defensa del fútbol arte

Río de Janeiro, 4 nov (EFE).- El técnico del Fluminense brasileño, Fernando Diniz, un defensor del llamado fútbol arte, afirmó que el título de la Libertadores conquistado este sábado por el club carioca le permitirá amplificar sus ideas.

"Es una ganancia muy importante. Mi voz será amplificada. Hay cosas que siempre hablo, pero después de hoy esas cosas de las que he hablado toda la vida van a quedar circulando para siempre", aseguró el entrenador sobre la importancia del título en la defensa de un estilo por el que también recibe muchas críticas.

Diniz, que se caracteriza por la defensa de un fútbol ofensivo y osado, así como del llamado "jogo bonito", y que se desempeña simultáneamente como seleccionador interino de Brasil, dijo que el título en la Libertadores no cambia en nada su filosofía, pero sí ayuda a que sea mejor entendida.

El Fluminense, con goles del veterano delantero argentino Germán Cano y del juvenil John Kennedy, conquistó la primera Libertadores en su historia al vencer por 2-1 al Boca en una final disputada en el Maracaná que se decidió en la prórroga.

"Siempre aposté en que la mejor forma de conseguir un resultado es proporcionando un partido en que los jugadores tengan placer en jugar y en que los aficionados tengan placer en presenciarlo", dijo el entrenador, quien era muchas veces criticado por no contar con un título importante que validara su filosofía.

"No me incomodan (las criticas cuando no tenía un título importante). Trabajo mucho y amo lo que hago. Esos son mis mayores títulos. No ganar copas", dijo.

Sobre la posibilidad de que otros entrenadores de Brasil asuman sus ideas, afirmó que su intención no es que las personas desistan de sus ideas, sino que las sigan con más convicción.

"Mi idea puede no ser la mejor, pero es en la que creo. Espero que los entrenadores consigan seguir sus convicciones cuando intenten hacer lo mejor posible", afirmó.