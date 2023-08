Amaia Montero cumple 47 años

Han pasado ya tres años desde que Amaia Montero se despidiese de su público con un 'hasta pronto' y desde entonces las informaciones sobre la artista no han cesado. Tanto es así que en los últimos meses ha protagonizado varias polémicas que han desatado una fuerte preocupación por parte de sus seguidores al conocerse que no pasa por su mejor momento. Hoy, la artista cumple 47 años y lo hace retirada completamente del foco mediático. Recuperándose de sus últimos baches de salud, la cantante se dejaba ver hace unos días por sus redes sociales compartiendo una fotografía con su hermana, Idoia Montero. Su familia está siendo uno de los pilares fundamentales para Amaia en estos momentos y en la imagen podíamos ver cómo compartía su tiempo con su hermana, con la que posaba muy sonriente a pesar de todas las informaciones que estos meses han salido sobre su estado de salud. Fue en julio cuando conocíamos -gracias al programa 'Espejo Público'- que Amaia se encontraba ingresada en el Hospital Baeta María Ana, en Madrid, recuperándose de una operación en una de sus manos. También trascendía que la artista había tenido que pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos, pero poco más hemos sabido desde entonces. Sin duda, el momento más preocupante en la vida de Amaia fue cuando a finales del año pasado compartía un inquietante mensaje a través de sus redes sociales: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Parece que la artista vuelve a sonreír, tal y como hemos visto en la imagen que compartía con su hermana hace unos días, por lo que podríamos estar ante el regreso de una de las grandes del pop español... así mismo nos lo confirmaban hace tan solo unos meses sus amigos más cercanos. De momento, hoy soplará 47 velas.