Alzas de tasas perjudican la innovación y la producción, dice estudio

(Bloomberg) -- Los aumentos de las tasas de interés de los bancos centrales tienen un impacto sustancial en la innovación, lo que a su vez puede afectar la capacidad productiva de una economía, según una investigación presentada en el simposio del Banco de la Reserva Federal de Kansas City.

El estudio muestra que el endurecimiento de la política monetaria reduce el incentivo de las empresas para innovar al disminuir la demanda general, y restringe la inversión financiera a través de condiciones financieras menos óptimas y un menor apetito por el riesgo, descubrieron los economistas Yueran Ma y Kaspar Zimmermann.

“Los resultados sugieren que la política monetaria podría tener una influencia persistente en la capacidad productiva de la economía, además de los bien reconocidos efectos a corto plazo sobre los resultados económicos”, escribieron Ma, de la Universidad de Chicago, y Zimmermann, del Leibniz Institute for Financial Research SAFE en Fráncfort.

Los banqueros centrales de todo el mundo se reúnen en Jackson Hole, Wyoming, para la reunión anual de dos días. Los inversionistas analizarán todo el contenido del simposio en busca de pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés, que la Reserva Federal elevó en julio a un rango de 5,25% a 5,5%, el nivel más alto en 22 años.

En un discurso previo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que Estados Unidos está preparado para aumentar aún más las tasas de interés si es necesario y mantener altos los costos de endeudamiento hasta que la inflación esté en un camino convincente hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, también hablará el viernes, los que serán sus primeros comentarios importantes desde que los banqueros centrales elevaron las tasas de interés el 27 de julio y dijeron que las decisiones futuras sobre las tasas dependerán de los nuevos datos económicos.

Lagarde hablará en una entrevista con Bloomberg Television después del discurso.

Dado que los inversionistas se inclinan por una pausa en septiembre, escucharán atentamente cualquier indicio de que las autoridades comparten su percepción.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original:Fed Latest: Rate Hikes Crimp Innovation and Output, Paper Finds

--Con la colaboración de Ramsey Al-Rikabi, Craig Torres y Catarina Saraiva.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.