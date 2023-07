Nueva ley tributaria de Venezuela reduce los costos a los empresarios, dice el Parlamento

Caracas, 19 jul (EFE).- La ley de "coordinación y armonización" de impuestos aprobada en Venezuela, que pone límites a los tributos municipales y regionales, reduce los costos para los empresarios y protege a los nuevos emprendedores, aseguró este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional (AN/Parlamento), Jorge Rodríguez.

"Se puso orden, se simplifican los trámites y, en tercer lugar, se reducen los costos para la actividad económica para el empresario, para el comerciante y, en definitiva, para las ciudadanas y los ciudadanos", dijo el diputado chavista en una conferencia de prensa.

Explicó que el texto impone un límite de 3 % de impuesto a la actividad económica de comerciantes, para impedir, así, cuotas que encarezcan el trabajo de los empresarios y que, por consecuencia, aumenten también los costos de los productos y servicios para los consumidores.

Sin embargo, habrá una excepción para los comerciantes dedicados a los sectores de bebidas alcohólicas, joyería y fabricación de cigarrillos, cuyos impuestos no deberán sobrepasar el 6,5 %.

"No se crean nuevos impuestos, porque está establecido en la ley cuáles son los impuestos y cuáles son las excepciones en esa materia para evitar la creación de impuestos temerarios, de impuestos locos, de impuestos que realmente no ayudan, no sirven para el desarrollo económico de un municipio o de un estado", aclaró el parlamentario.

Rodríguez aseguró que esta simplificación ayudará también a que "aumente la recaudación mucho más rápidamente", lo que espera que se traduzca en una disminución de la corrupción.

La ley, aprobada el martes, reduce el número de impuestos que pagarán los ciudadanos en los 335 municipios del país, un texto que ha recibido el visto bueno de sectores empresariales.