Empresas chinas de juegos en línea limitan tiempo a menores en verano con ayuda de IA

Pekín, 29 jun. Las principales compañías de juegos en línea chinas, Tencent, NetEase y MihaYou, anunciaron este jueves el lanzamiento de un calendario de juego limitado para menores durante las vacaciones de verano, apoyado por tecnología de inteligencia artificial (IA).

La iniciativa busca regular el tiempo de juego de los menores y promover un entorno "saludable y equilibrado" para su desarrollo, dentro del marco de medidas para prevenir la adicción a este tipo de recreación.

Las regulaciones, emitidas en 2021 por la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones -órgano regulador de las publicaciones impresas y digitales- establecen un límite diario de 1 hora de juego para los menores durante las vacaciones de verano, que abarcan de julio a agosto.

Es por ello que los días viernes, sábados, domingos y festivos se aplicará esta restricción horaria, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre el tiempo de juego y otras actividades.

Para hacer cumplir estas medidas, las compañías han implementado diversas tecnologías y estrategias de supervisión.

NetEase ha desarrollado "patrullas de IA" que identificarán el comportamiento de juego de los menores durante las vacaciones de verano.

Estas patrullas utilizarán reconocimiento facial para identificar a los jugadores menores sospechosos y realizar intervenciones adecuadas.

Por su parte, Tencent también ha aplicado tecnología de IA, utilizando reconocimiento facial para verificar la edad de los usuarios.

Según estadísticas recientes aportadas por el instituto de investigación chino Gamma Data, se ha observado una disminución significativa en las horas de juego de los menores en comparación con años anteriores, lo que ha sido interpretado por las autoridades como una muestra de la efectividad de estas medidas.

Sin embargo, a pesar de los avances, todavía existen desafíos en la implementación de las regulaciones.

Algunos menores pueden intentar eludir las restricciones utilizando identidades falsas, y la falta de supervisión familiar puede afectar la efectividad de las medidas.

Además, el comercio de cuentas de juego y la venta de versiones pirateadas de juegos también representan obstáculos en la protección de los menores.

El anuncio inmediatamente provocó diversas reacciones en las redes sociales del gigante asiático.

"No pasa nada, mi abuela ya es una Zhen Ji (un personaje del popular juego ‘Glory of the King’) con nivel 32", resaltaba el comentario más valorado en la plataforma Weibo -semejante a Twitter, censurada en China-, que demostraba una de las diferentes maneras de enfrentar las restricciones. EFE

gbm/jco/cc