Jueves, 1 de junio de 2023 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Berlín cierra 3 consulados en Rusia y retira autorización a 4 legaciones rusas en Alemania

Berlín. El Gobierno alemán anunció ayer el cierre de tres de sus consulados en Rusia, obligado por la decisión de Moscú de reducir la presencia alemana en el país a 350 personas, así como el retiro de la autorización a cuatro legaciones rusas en Alemania como medida recíproca. En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz de Exteriores, Christofer Burger, precisó que para cumplir los requisitos de la parte rusa relativa a la limitación de personal alemán en Rusia, el Gobierno alemán ha decidido cerrar los consulados generales en Kaliningrado, Yekaterimburgo y Novosibirsk.

UCRANIA GUERRA

Rusia construye morgues gigantes para depositar a sus soldados muertos, según Kiev

Kiev. Las autoridades rusas están construyendo en las regiones de Kursk y Rostov del Don, ambas fronterizas con Ucrania, morgues de más de 4.000 metros cuadrados para depositar allí a los soldados que mueren en el frente, aseguró ayer la inteligencia militar ucraniana. “La construcción de estos complejos en el territorio de Moscú confirma que el régimen de Putin envía a su ejército de ocupación a una línea de producción de muerte pero no puede hacer frente al flujo de muertos”, dijo el Directorio de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) en un comunicado.

COREA CONFLICTO

Pionyang dice que pondrá pronto "correctamente" en órbita su satélite de reconocimiento

Seúl. Corea del Norte afirmó hoy, un día después del lanzamiento fallido de un satélite de reconocimiento, que el aparato será "correctamente" puesto en órbita pronto y arremetió contra Estados Unidos y los países que han protestado por este plan. "El satélite de reconocimiento de la RPDC se pondrá correctamente en órbita espacial en un futuro próximo y comenzará su misión", dijo Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, en un comunicado publicado por la agencia estatal de noticias KCNA. Las siglas RPDC son de República Popular Democrática de Corea, el nombre oficial de Corea del Norte.

UE HUNGRÍA

La Eurocámara cuestiona que Hungría esté lista para presidir el Consejo de la UE en 2024

Bruselas. El Parlamento Europeo insistió ayer en sus dudas sobre la futura presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea por sus infracciones de los valores básicos e instó al resto de socios comunitarios a que exploren cómo devaluar la capacidad de Hungría en ese segundo semestre de 2024 o vetar que asuma este cargo. En la víspera de adoptar una resolución en la que se cuestiona que Budapest pueda cumplir con esta tarea de forma "creíble" dado su "incumplimiento de la ley europea", los eurodiputados subrayaron en que es relevante plantear este debate a un año de que Hungría presida el Consejo, pese a que los Estados miembros han declinado abordarlo por el momento. El reclamo lo apoya todo el arco parlamentario salvo el grupo de los Conservadores y Reformistas y la ultraderecha de Identidad y Democracia.

CRISIS MIGRATORIA

Unos 166.122 migrantes cruzaron la selva del Darién este año, 5 veces más que en 2022

Ciudad de Panamá. Un total de 166.122 migrantes irregulares han cruzado la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en lo que va de año, un número casi 5 veces mayor comparado con el mismo periodo del 2022, según cifras oficiales del Gobierno de Panamá. El informe del Ministerio de Seguridad de Panamá, al que EFE tuvo acceso, destacó que este mes de mayo han atravesado esa jungla al menos 38.435 personas (hasta la mañana de este miércoles) en su camino hacia Norteamérica, una cifra levemente menor a los 40.297 del pasado abril.

KOSOVO DISTURBIOS

Borrell se reúne el jueves con Vucic ante el aumento de la tensión en el norte de Kosovo

Chisinau. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunirá este jueves con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, después de haberlo hecho ayer con el primer ministro kosovar, Albin Kurti, para tratar de rebajar la tensión que continúa en el norte de Kosovo. Fuentes del servicio diplomático europeo confirmaron a EFE que Borrell y Vucic se reunirán en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra mañana en Moldavia. "La situación actual es peligrosa e insostenible. Necesitamos urgentemente una desescalada y una solución a través del diálogo", escribió Borrell en Twitter tras su encuentro con Kurti en Bratislava, donde ambos coincidieron en un foro dedicado a la seguridad y la defensa.

SUDÁN REBELIÓN

Ejército de Sudán suspende negociaciones con los paramilitares por infracciones de tregua

Jartum. El Ejército de Sudán anunció ayer que ha suspendido las conversaciones con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que tienen lugar desde hace un mes en la ciudad saudí de Yeda, por "la falta de adhesión" de su rival a las treguas acordadas en el marco de estas negociaciones. "La Comandancia General de las Fuerzas Armadas ha decidido suspender las conversaciones en curso en Yeda", dijo el Ejército en un comunicado, en referencia a las negociaciones que se llevan a cabo en Arabia Saudí desde el pasado 6 de mayo entre representantes de ambos bandos enfrentados en el conflicto iniciado el 15 de abril.

IRÁN NUCLEAR

Irán aumentó casi un tercio sus reservas de uranio enriquecido al 60 %, advirtió el OIEA

Viena. Irán aumentó entre mediados de febrero y mediados de mayo en casi un tercio sus reservas de uranio enriquecido con una pureza del 60 %, un nivel cercano al necesario para fabricar bombas atómicas, advirtió este miércoles el OIEA, la agencia nuclear de la ONU. En un informe emitido en Viena, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) precisa que las existencias de ese material en Irán alcanzan ya 114,1 kilos, mientras que el uranio enriquecido hasta el 20 % llega a 470,9 kilos, un 8 % más que en febrero.

PERÚ CORRPUCIÓN

La Justicia prohíbe salir de Perú a Keiko Fujimori, acusada por lavado de activos

Lima. La Justicia de Perú impuso este miércoles una orden de impedimento de salida del país por 36 meses a la líder de la oposición Keiko Fujimori, su exesposo y otras seis personas colaboradoras con su partido, Fuerza Popular, dentro de la investigación abierta en su contra por el delito de lavado de activos. La líder fujimorista, que ya ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones, está acusada de lavado de activos, un delito en torno al caso "Cócteles" por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales de 2011 y 2016.

TWITTER MUSK

Twitter vale ahora un tercio de lo que pagó Musk, según el fondo de inversión Fidelity

Nueva York. Twitter vale actualmente un tercio de los 44.000 millones de dólares (más de 41.000 millones de euros al cambio actual) que el multimillonario Elon Musk desembolsó el año pasado para hacerse con ella, según una estimación del fondo de inversión Fidelity, una de las firmas que participó en la operación. Fidelity calcula que su participación en Twitter tenía al final de abril un valor de algo más de 6.500 millones de dólares, frente a los 19.700 millones que le atribuía el pasado octubre, cuando Musk completó la adquisición de la compañía.Así, la estimación del fondo -que figura en un documento en el que detalla sus inversiones- daría a Twitter una valoración de unos 15.000 millones de dólares en la actualidad.

COREA CONFLICTO

Cohete espacial norcoreano cae al mar tras activarse la alerta ciudadana en Seúl y Okinawa

Seúl. El lanzamiento fallido de un cohete espacial norcoreano causó ayer la activación de los sistemas de alerta ciudadana en Seúl y en las islas japonesas de Okinawa y deparó la condena de Japón y Corea del Sur, que consideran esta acción como un ensayo encubierto de misiles. Japón tuvo que retirar la alerta a los pocos minutos de activarla al considerar que no existía riesgo de impacto en su territorio, mientras que el Ministerio del Interior surcoreano indicó que la alerta se emitió por error en Seúl (el cohete voló a más de 200 kilómetros de distancia de la capital surcoreana), donde el ayuntamiento se disculpó por "la confusión" generada.

EEUU AMAZON

Amazon pagará 23 millones por violar la privacidad de niños con su asistente de voz Alexa

Nueva York. Amazon acordó este miércoles con las autoridades de Estados Unidos pagar una multa de 23,4 millones de euros por supuestamente haber violado normas de privacidad para niños con su popular asistente de voz Alexa. El gigante del comercio electrónico, además, se compromete a reformar su sus prácticas sobre borrado de grabaciones de menores y a implementar medidas de privacidad más estrictas, según anunció en un comunicado la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés).

ESPACIO OVNIS

La NASA afirma de que no hay datos que sugieran conexiones entre ovnis y vida extraterrestre

Washington. Expertos del equipo formado por la NASA para estudiar los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, en inglés), conocidos popularmente como ovnis, afirmaron este miércoles que no han encontrado ningún dato que sugiera una conexión directa entre estos y la vida extraterrestre. "En este punto, realmente no tenemos ningún dato explícito que sugiera que hay una conexión entre los UAP y la vida extraterrestre", apuntó en una rueda de prensa David Grinspoon, científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias, que forma parte del equipo.EFE

int-mmg/ics