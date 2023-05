Chicago Cubs 10, St. Louis 4

St. Louis Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 35 4 10 4 Totals 36 10 14 9 Edman 2b 4 0 1 1 Madrigal 2b 5 1 0 0 Goldschmidt 1b 4 1 1 0 Swanson ss 5 1 2 2 Donovan 1b 1 0 1 0 Happ lf 5 1 2 0 Contreras dh 4 0 1 1 Suzuki rf 4 1 2 1 Arenado 3b 4 0 1 1 Wisdom 3b 4 1 1 2 Carlson cf 4 0 0 0 Bellinger cf 5 0 1 0 Yepez lf 2 1 1 0 Mancini 1b 1 3 1 0 Burleson ph-lf 1 0 0 0 Gomes c 3 1 3 2 DeJong ss 4 1 2 0 Morel dh 4 1 2 2 Nootbaar rf 3 0 1 1 Knizner c 4 1 1 0

St. Louis 101 001 001 — 4 Chicago 003 213 10x — 10

DP_St. Louis 2, Chicago 1. LOB_St. Louis 9, Chicago 8. 2B_Swanson 2 (10), Suzuki (4), Happ (10), Morel (1). 3B_Arenado (1). HR_Wisdom (12), Gomes (6). S_Edman (2).

IP H R ER BB SO

St. Louis Montgomery L,2-5 5 7 6 6 3 3 VerHagen 1 4 3 3 1 0 Naile 2 3 1 1 2 0

Chicago Steele W,6-0 6 7 3 3 3 3 Fulmer 1 0 0 0 0 1 Boxberger 1 0 0 0 0 1 Thompson 1 3 1 1 1 0

Umpires_Home, Ben May; First, Jeff Nelson; Second, Jordan Baker; Third, Ryan Wills.

T_2:31. A_36,413 (41,363).