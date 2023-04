Venta de zapatillas Jordan por US$2,2M fija récord mundial

(Bloomberg) -- Un par de zapatillas Michael Jordan de su famosa temporada de Last Dance batió un récord mundial el martes al venderse por US$2,2 millones en Sotheby’s. De golpe, las Air Jordan 13 se convirtieron en las zapatillas más caras que se hayan vendido jamás. Este par en particular, según el comunicado de Sotheby’s, fue el último par de Air Jordan XIII Breds (abreviatura de “negro y rojo”) que “Michael usó en un partido de la NBA”. Las usó en el segundo partido de las Finales de la NBA de 1998.

Dado que las zapatillas salieron a subasta con una estimación de US$2 millones a US$4 millones con lo que Sotheby’s llama una “oferta irrevocable”, que es una forma de decir que habían alineado un comprador por adelantado, siempre se anticipó que la venta fijaría un récord. Habiendo superado apenas la estimación baja (las estimaciones no incluyen las tarifas de la casa de subastas; las cifras de ventas finales sí lo hacen), el precio final es una victoria para la comunidad de coleccionistas de zapatillas, pero no necesariamente evidencia de un mercado en auge.

El récord anterior conocido de zapatillas fue una venta privada por US$1,8 millones de unas Nike Air Yeezy 1 usadas por Ye (anteriormente Kanye West), que Sotheby’s negoció en 2021. El récord de subasta pública anterior, también establecido en Sotheby’s en 2021, fue para un par de Nike Air Ships usadas en la temporada regular de Michael Jordan, vendido por US$1,5 millones.

Aun así, estos precios se ven eclipsados por otra venta de recuerdos deportivos en Sotheby’s en 2022, cuando alguien pagó US$10,1 millones por la camiseta de Last Dance de Jordan usada en el primer partido de esas finales de 1998.

La venta llega en un momento en que la carrera de Jordan vuelve al centro de atención del público: Air, una crónica de su camino hasta ser fichado por Nike, ha recibido críticas positivas, y supuestamente habría recaudado US$20,2 millones desde su estreno el 5 de abril. En marzo, ESPN informó que la leyenda de la NBA está en conversaciones para vender una participación mayoritaria en los Charlotte Hornets.

Nota Original:A $2.2 Million Sale of Michael Jordan Sneakers Sets World Record

