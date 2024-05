Bustinduy reivindica en Mauthausen "el deber de memoria" de las actuales generaciones y de los dirigentes políticos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reivindicado el "deber de memoria" de las actuales generaciones y "especialmente" de los dirigentes políticos para promover a las víctimas del nazismo, y también del franquismo, en el acto de homenaje en Mauthausen (Austria) a las 9.300 víctimas españolas que estuvieron en los campos nazis. Bustinduy ha estado presente este domingo en la tradicional conmemoración de Mauthausen, que se celebra coincidiendo con el aniversario en la liberación de este campo y que este año se cumplen 79 años, junto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. El titular de Derechos Sociales también ha hecho un llamamiento para trabajar "en las garantías de no repetición" para que el nazismo y el fascismo no puedan regresar a Europa y ha recordado que la lucha de estas víctimas contra el fascismo "abrió paso a una nueva idea de Europa". "En esa Europa, destrozada por la guerra y marcada por el sufrimiento, se abrió un camino hacia un espacio común, construido desde la libertad y la razón. Ese es el origen de la Unión Europea, una alianza de países con la convicción de la necesidad de proteger la democracia y los derechos humanos, que comprendió que su fuerza residía en la solidaridad y la cooperación mutua", ha afirmado. Desde Mauthausen, Bustinduy ha recordado a las víctimas españoles, de las cuales casi 7.000 estuvieron presas en este complejo carcelario austriaco, que incluye el subcampo de Gusen. "Vengo a rendir homenaje a los aquí asesinados y a quienes sufrieron la atrocidad de estos campos. Muchos de ellos fueron republicanos españoles que acabaron en campos franceses tras exiliarse. Lucharon contra Franco y contra Hitler, y fueron olvidados por nuestro país y por las democracias europeas cuando no acudieron a rescatar a España de la dictadura de Franco", ha indicado el ministro, quien ha recordado que más de 5.000 españoles fueron asesinados en los campos nazis mientras eran señalados como "apátridas". Además, Bustinduy ha participado en sendos actos de homenaje y conmemoración de las víctimas judías y gitanas que también estuvieron en Mauthausen, quienes según el ministro, "nunca más serás olvidadas". En este sentido, ha apuntado que la sociedad debe trabajar para integrar su recuerdo en el tejido de la conciencia colectiva, fundamentando una reflexión "como país que devenga en un compromiso inquebrantable con la libertad, la solidaridad y la lucha contra toda forma de discriminación e intolerancia". En clave nacional ha criticado las leyes de la "falsa concordia" del Partido Popular y Vox en comunidades como Aragón, Comunidad Valenciana o Castilla y León y ha expresado su apoyo tanto a las víctimas del franquismo y el nazismo como a los familiares. "Lo llaman concordia, pero lo que proponen es recuperar la amnesia o, lo que es peor, la memoria de la dictadura. Entre asesinos y verdugos no hace falta una falsa conciliación. Entre verdugos y víctimas lo único que debe mediar es la justicia, la verdad y la reparación", ha apuntado Bustinduy.