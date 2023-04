Liquidez de bitcóin se agota mientras “turistas” rehúyen el caos

(Bloomberg) -- Se mire por donde se mire, la liquidez del bitcóin sigue siendo baja, a pesar del llamativo auge de la criptomoneda este año.

Según Conor Ryder, de Kaiko, los inversionistas han estado pagando más por las operaciones debido al deslizamiento, es decir, la diferencia entre el precio previsto de una transacción y el precio al que se ejecuta en su totalidad, una señal de que la liquidez ha empeorado. Cuanto mayor es la dificultad para negociar, más expuestos están los inversionistas a posibles oscilaciones volátiles de los precios.

Esto puede ocurrir debido a un cambio en el diferencial entre la oferta y la demanda entre el momento en que se realiza una operación y el momento en que se ejecuta, o cuando no hay suficiente profundidad en el libro de pedidos para respaldar órdenes grandes.

Aunque el repunte que ha registrado el bitcóin este año lo convirtió en el activo con mejor desempeño en el primer trimestre, el aumento de las medidas regulatorias en Estados Unidos y la quiebra de algunos bancos adyacentes a los criptoactivos han moderado el entusiasmo de algunos inversionistas.

“Es más una señal de la reticencia institucional a ofrecer liquidez en el espacio”, dijo Ryder, analista de investigación de la firma con sede en París. Muchas empresas de criptomonedas no quieren verse atrapadas en medio de una batalla entre los reguladores estadounidenses y las bolsas”.

Aunque los precios se recuperaron a principios de 2023, los volúmenes de negociación y la liquidez en el mercado de criptoactivos se agotaron en el último año en medio de una caída general de los precios, que ha visto perder al bitcóin cerca de un 39%, a alrededor de US$28.000, y algunas otras monedas incluso más. Durante ese período, los inversionistas se retiraron a causa de una serie de escándalos que los alejaron. Los analistas ahora están especialmente atentos a cómo pueden comportarse los pequeños inversionistas minoristas, ya que han sido una parte integral del sistema, ayudando a elevar los precios durante el auge inicial de la pandemia.

“Los turistas definitivamente se han ido”, dijo Mark Connors, jefe de investigación de la firma de gestión de activos digitales 3iQ. “Si uno está en esto, hay que entender que la volatilidad está ahí, no se sabe a dónde va día a día, pero se entiende la trayectoria, la adopción, etc.”

Los volúmenes al contado en algunas de las criptobolsas más populares también ayudan a contar esta historia. Binance, la mayor plataforma de negociación, registró a fines de marzo volúmenes de negociación normalizados de más de US$6.000 millones en 24 horas, con alrededor de 65 millones de visitas mensuales. En contraste, Coinbase, la segunda más grande, registró un volumen de operaciones de unos US$1.300 millones, con aproximadamente 33 millones de visitas mensuales, según datos de CoinGecko y cifras recopiladas por la empresa.

“Mercado volátil”

Los volúmenes de negociación de bitcóin se han desplomado, “lo que inevitablemente hace que el mercado sea más volátil”, afirma Fiona Cincotta, analista sénior de mercados financieros de City Index. “La fuerte caída de los volúmenes significa que es más fácil que los grandes pedidos muevan los precios del BTC. Así que no se muevan, podrían producirse más oscilaciones salvajes”.

Agregó: “La caída de los volúmenes apunta a una disminución del apetito por el bitcóin en sus niveles recientes más altos en medio de la disminución de las preocupaciones en torno al sector bancario y a medida que la regulación de los criptoactivos está bajo el foco de atención”.

En los últimos días, surgió la noticia de que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. demandó al fundador Changpeng Zhao y a su bolsa de criptomonedas Binance por supuestas violaciones de las regulaciones sobre derivados. Binance dijo que no estaba de acuerdo con la descripción de muchos de los problemas expuestos en la demanda.

“Queda por ver cómo afectará el caso a las operaciones de Binance”, dijo Strahinja Savic, jefe de datos y análisis de FRNT Financial. “En este contexto, el statu quo de liquidez en el criptoespacio no se ha visto afectado por las acusaciones”.

