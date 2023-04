CEO de Blackstone dice crisis bancaria EE.UU. es “solucionable”

(Bloomberg) -- Steve Schwarzman de Blackstone Inc. prevé que la mayoría de los bancos de Estados Unidos resistirán la agitación actual de la industria, atribuyéndola a secuelas de la pandemia y la tecnología y no a una ola de préstamos incobrables.

El multimillonario director ejecutivo de la gestora de activos alternativos con sede en Nueva York dijo que las aplicaciones de celulares que han permitido a las personas comunicarse y mover su dinero rápidamente, junto con un aumento masivo en los depósitos después de la crisis sanitaria mundial del coronavirus, condujo al alboroto actual.

“El sistema bancario no está en ningún tipo de crisis convencional”, dijo Schwarzman en una entrevista en Tokio el jueves. “Solo tenemos un problema provisional con el aumento de las tasas de interés y un problema de depósito causado por la tecnología. Y estos son problemas solucionables para la gran cantidad de bancos”.

Schwarzman es el ejecutivo que más recientemente ha señalado el papel de la banca móvil, uniéndose a otros como Jane Fraser, la directora ejecutiva de Citigroup Inc., que han opinado sobre los avances que permiten a los depositantes mover millones de dólares con apenas unos clics.

El rápido colapso de Silicon Valley Bank este mes y otros dos prestamistas regionales de EE.UU. ha alimentado preocupaciones de contagio. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos, que enfrenta costos de US$23.000 millones por las quiebras, está considerando asignar una parte más grande de lo habitual de esa carga a los bancos más grandes del país, reportó Bloomberg News.

“Esta crisis fue causada por personas con iPhones y otros dispositivos, que escucharon en las redes sociales que algún banco podría estar en problemas”, dijo el cofundador de Blackstone. “Respondieron con grandes retiros en un período de tiempo muy corto, haciendo que el banco colapsara”.

Si bien el aumento de las tasas de interés ha reducido el valor de los bonos en poder de los bancos, la mayoría de ellos “son valores del Gobierno, por lo que si se espera suficiente tiempo, se reembolsarán”, dijo Schwarzman. Los préstamos están “en buenas condiciones” y los prestamistas tienen reservas de capital mucho mayores que hace 15 años, agregó.

Por separado, Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, se mostró optimista en un evento en Washington el miércoles, diciendo que los bancos de la eurozona no han visto una pérdida de depósitos a pesar de la turbulencia.

“Vimos cierto cambio en los depósitos overnight para los depósitos a plazo, pero no una salida general de depósitos de los bancos”, dijo. “Por ahora, el sector bancario parece bastante resistente”. Advirtió que tendrían que tener en cuenta un efecto desinflacionario, aunque no está seguro de qué tan grande será.

No obstante, Joseph Abate, estratega de Barclays Plc, prevé otra ola de salidas de depósitos a medida que el aumento de las tasas de interés hace que los fondos del mercado monetario sean más atractivos.

La “reciente agitación con respecto a la seguridad de los depósitos puede haber despertado a los depositantes ‘adormilados’ y haber comenzado lo que creemos que será una segunda ola”, escribió en una nota de investigación.

Restringido a bancos

En su entrevista en Tokio, Schwarzman hizo una distinción entre bancos y firmas financieras que no manejan depósitos.

“Es importante entender que el riesgo está realmente restringido al sistema bancario debido a los depósitos, y no tiene casi nada que ver con otros tipos de instituciones financieras que no tienen el requisito de dar a las personas su dinero al instante”.

El fondo privado de inversión en bienes raíces insignia de su empresa, Blackstone Real Estate Income Trust Inc., también ha enfrentado la presión de inversionistas para retirar fondos, lo que ha llevado a la restricción de los retiros durante cuatro meses.

Pero Schwarzman dijo que la inversión inmobiliaria de Blackstone está en buenas condiciones y señaló que ha recortado la inversión en edificios de oficinas mientras que otros mercados, como los almacenes, están funcionando bien.

