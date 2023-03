Twins 5, Rays 2

Tampa Bay Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 32 2 7 2 Totals 29 5 4 5 Jo.Lowe cf 4 0 1 0 B.Bxton dh 3 1 1 0 R.Pinto c 3 1 1 1 Holland dh 1 0 0 0 Alvarez c 1 0 0 0 C.Crrea ss 3 2 2 2 L.Raley 1b 2 1 1 1 El.Soto ss 1 0 0 0 Edwards 1b 1 0 0 0 K.Frmer 2b 4 1 0 1 Hlsizer rf 3 0 2 0 J.Gallo 1b 2 0 0 0 V.Brjan 2b 4 0 0 0 Vazquez c 4 0 1 2 B.Gamel lf 2 0 1 0 M.Tylor cf 3 0 0 0 Wthrspn lf 2 0 1 0 Garlick rf 3 0 0 0 Wlliams ss 2 0 0 0 N.Grdon lf 3 0 0 0 Clmnrez ss 2 0 0 0 W.Cstro 3b 2 1 0 0 Cminero 3b 2 0 0 0 Collins 3b 1 0 0 0 S.Ssaki dh 3 0 0 0

Tampa Bay 002 000 000 - 2 Minnesota 200 030 00(x) - 5

E_Williams (1). DP_Tampa Bay 0, Minnesota 2. LOB_Tampa Bay 5, Minnesota 4. 2B_Buxton (1). HR_Pinto (1), Raley (5), Correa (1). SB_Castro (3).

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Fleming 3 1-3 2 2 2 3 4 Zarraga 2-3 0 0 0 0 1 Thompson L, 0-1 2-3 2 3 1 0 1 Bristo 1-3 0 0 0 0 0 Kelly 2 0 0 0 0 3 Fairbanks 1 0 0 0 0 1

Minnesota Gray W, 1-1 5 5 2 2 0 5 Moran H, 2 1 0 0 0 2 0 Thielbar H, 1 1 0 0 0 0 2 Lopez H, 1 1 0 0 0 0 1 Ortega S, 1-1 1 2 0 0 0 1

HBP_by_Thompson (Castro).

PB_Pinto.

Balk_Thompson.

Umpires_Home, Brian O'Nora; First, John Libka; Second, Ben May; Third, Randy Rosenberg;.

T_2:14. A_6703