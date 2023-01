EEUU y Alemania enviarán tanques para apoyar a Ucrania

En esta imagen de archivo, un tanque Leopard 2 durante una demostración para medios alemanes organizado por las fuerzas armadas de Alemania en Munster, cerca de Hannover, Alemania, el 28 de septiembre de 2011. (AP Foto/Michael Sohn, archivo)

BERLÍN (AP) — Alemania y Estados Unidos anunciaron el miércoles que enviarán sofisticados tanques de batalla a Ucrania, ofreciendo lo que un experto describió como una “fuerza de ataque blindada” para ayudar a Kiev a inclinar a su favor el campo de batalla en momentos en los que la invasión rusa ingresa a su 12mo mes.

El anuncio representa la primera etapa de una labor coordinada por parte de Occidente para proporcionar decenas de armas pesadas que, según los comandantes militares ucranianos, permitirán realizar contraofensivas, reducirán el número de bajas y ayudarán a restablecer los menguantes suministros de munición.

Estados Unidos enviará 31 tanques M1 Abrams a Ucrania, informó el presidente Joe Biden, desistiendo de los argumentos que presentó durante meses de que la operación y el mantenimiento de los tanques eran demasiado complicados para las fuerzas ucranianas.

La decisión se tomó poco después de que Alemania aceptó enviar 14 tanques Leopard 2 A6 de su propio arsenal. El gobierno alemán había dicho que no enviaría los Leopard a menos que Washington pusiera a disposición los Abrams, ya que no quería provocar la ira de Moscú sin que Estados Unidos comprometiera de forma similar sus propios tanques.

“Este es el resultado de intensas consultas, una vez más, con nuestros aliados y socios internacionales”, dijo el canciller Olaf Scholz en un discurso a legisladores alemanes. “Fue lo correcto y es importante no habernos dejado llevar” a tomar la decisión, agregó.

Biden dijo que, en total, los aliados europeos acordaron enviar tanques suficientes para equipar a dos batallones ucranianos, es decir, alrededor de 62 tanques.

“Para liberar su tierra, necesitan ser capaces de contrarrestar las tácticas y estrategias cambiantes de Rusia en el campo de batalla en el corto plazo”.

Varios países europeos han equipado sus ejércitos con tanques Leopard 2, y el anuncio de Alemania significa que pueden proporcionar una parte de sus arsenales a Ucrania.

En un discurso por video el miércoles por la noche, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy celebró la creación de lo que describió como una “coalición de tanques”.

"Debemos formar un puño de tanques, un puño de libertad cuyos golpes no permitirán que la tiranía vuelva a levantarse”, afirmó Zelenskyy.

Señaló que Ucrania presionará para recibir más armas, incluidos misiles de largo alcance y aeronaves.

“El Estado terrorista debe perder. Se debe proteger el derecho a la vida. Y así será”, aseveró el mandatario ucraniano.

Aunque pasarán meses antes de que lleguen los tanques, los soldados ucranianos en el frente dijeron que la decisión se produce en un momento crucial.

“Los tanques ayudarán a reducir las bajas entre nuestros soldados... obtener nuevos resultados y ganar más rápido esta guerra”, comentó Oleksander Syrotiuk, comandante de una compañía en la 17ma Brigada de Tanques desplegada en Bakhmut.

Soldados ucranianos y expertos señalaron que las fuerzas de Ucrania se están quedando sin piezas de repuesto para reparar sus viejos tanques de la era soviética y sin la munición específica que necesitan mientras soportan los incesantes ataques de la artillería rusa. Los tanques de Occidente podrían ayudar a abrir una nueva vía para que lleguen municiones a Ucrania.

Ante la perspectiva de una ofensiva rusa en la primavera, los tanques también permitirán a las fuerzas ucranianas lanzar nuevas ofensivas y reducir el número de bajas, declararon a The Associated Press tres comandantes militares, dos de ellos de la división de tanques del ejército.

“Sin los tanques nuevos, no podemos ganar esta guerra”, dijo Maksim Butolin, sargento jefe de la 54ta división de la Brigada de Tanques. Habló con la AP vía telefónica hace unos días cerca del frente de Bakhmut.

Las fuerzas ucranianas han tenido que reservar municiones y lidiar con fallas frecuentes y problemas de mantenimiento, señaló Syrotiuk.

“El problema principal que tenemos con nuestros tanques es que son viejos”, añadió.

Syrotiuk dijo que prefiere el Leopard 2 que, en su opinión, se adapta mejor al terreno ucraniano, y afirmó que los tanques modernos disponen de sistemas más precisos, mejor blindaje y equipos que permiten realizar operaciones nocturnas.

Gian Gentile, veterano del ejército de Estados Unidos e historiador principal del centro de estudios Rand, dijo que los tanques M1 Abrams y los Leopard darán a Ucrania una “potencia blindada mecanizada”.

Los tanques Abrams pueden alcanzar un objetivo en movimiento a una distancia de hasta 2.000 metros (1,25 millas) mientras avanzan por terrenos accidentados, explicó.

Scholz habló por teléfono el miércoles con Biden, con el presidente francés Emmanuel Macron, con el primer ministro británico Rishi Sunak y con la primera ministra italiana Georgia Meloni, informó la cancillería alemana en un comunicado. Los cinco mandatarios acordaron mantener el apoyo militar a Ucrania como parte de una estrecha coordinación euroatlántica.

En total, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Polonia, Alemania, Holanda y Suecia enviarán cientos de tanques y vehículos blindados para reforzar a Ucrania en momentos en que entra en una nueva fase de la guerra e intenta atravesar las líneas rusas.

Los partidarios de la causa ucraniana han suministrado tanques en ocasiones anteriores, pero se trataba de modelos de la época soviética que se encontraban en los arsenales de países que en su momento estuvieron bajo la influencia de Moscú, pero que ahora están alineados con Occidente. Zelenskyy y otros funcionarios ucranianos insistieron en que sus fuerzas necesitan tanques más modernos de diseño occidental.

El embajador de Rusia en Alemania, Sergey Nechayev, señaló que la decisión de Berlín era “extremadamente peligrosa”, afirmando que “traslada el conflicto a un nuevo nivel de confrontación y contradice las declaraciones de los políticos alemanes sobre su renuencia a involucrarse”.

___

Kullab informó en Kiev, Ucrania. Los periodistas de The Associated Press Lolita C. Baldor, Matthew Lee y Nathan Ellgren en Washington, Vanessa Gera en Varsovia, y Jill Lawless en Londres contribuyeron a este despacho.

El presidente Joe Biden habla sobre Ucrania en la Casa Blanca, en Washington, el miércoles 25 de enero de 2023. (AP Foto/Susan Walsh)