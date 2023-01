Bankman-Fried niega robo, dice que “no ocultó miles de millones”

(Bloomberg) -- Sam Bankman-Fried ofreció una de las descripciones más detalladas de la debacle de FTX mientras se prepara para luchar contra cargos de fraude, culpando a la caída de los mercados y al ataque de un rival por la bancarrota de su bolsa.

“No robé fondos, y ciertamente no oculté miles de millones”, escribió el exmagnate de las criptomonedas en un blog el jueves. “Lamentablemente he tardado en responder a las percepciones erróneas del público y las declaraciones materiales erróneas”.

La última versión de los hechos, basada en lo que recuerda Bankman-Fried sobre los balances de FTX y su empresa hermana Alameda Research, no aborda los problemas contables que había citado anteriormente como una de las razones de la desaparición de su imperio en noviembre. Tampoco se refiere a las acusaciones de que permitió a Alameda desviar fondos de clientes de FTX para operaciones de alto riesgo.

Bankman-Fried, de 30 años, está en libertad bajo fianza y lleva un brazalete electrónico mientras vive en la casa de sus padres en California. Se enfrenta a un juicio en octubre tras declararse inocente de los cargos de fraude y financiación de campañas electorales. Bankman-Fried ha mencionado anteriormente muchos de los puntos de su último relato.

Los fiscales lo acusan de estar detrás de una de las mayores estafas en la historia de Estados Unidos, tras recaudar de manera fraudulenta US$1.800 millones de inversionistas con el pretexto de que FTX tenía controles y una gestión de riesgos adecuados. También está acusado de malversar fondos de clientes en FTX para cubrir gastos personales, compras inmobiliarias y operaciones en la ahora colapsada Alameda.

Bankman-Fried volvió a quejarse de que perdió el acceso a gran parte de sus datos tras la quiebra del grupo FTX. Dijo que en los últimos años no dirigió Alameda.

Según los cálculos de Bankman-Fried, Alameda tenía US$100.000 millones de valor neto de activos en 2021. Pero dijo que no estaba lo suficientemente protegida contra el “riesgo de un desplome extremo del mercado” antes de la profunda caída que se produjo en los activos digitales en 2022. Finalmente se desplomó cuando el “ataque dirigido” de un rival provocó una corrida, derribando finalmente a FTX, dijo.

“Tuit fatídico”

El 6 de noviembre, Changpeng “CZ” Zhao, director ejecutivo de Binance Holdings Ltd., la mayor bolsa de criptomonedas, tuiteó sobre la venta de una gran parte del token nativo FTT de FTX. Eso exacerbó las preocupaciones sobre el negocio de Bankman-Fried y FTX se desmoronó rápidamente.

“Entonces llegó el fatídico tuit de CZ, tras una campaña de relaciones públicas extremadamente eficaz de meses de duración contra FTX, y la quiebra”, escribió Bankman-Fried en el blog.

Añadió que “Alameda perdió liquidez, y FTX International también, porque Alameda tenía una posición de margen abierta en FTX; y la corrida bancaria convirtió esa falta de liquidez en insolvencia.”

Zhao ha dicho previamente que no se dio di cuenta que el tuit “causaría tantos cambios”.

Declaraciones ‘engañosas’

La exdirectora ejecutiva de Alameda, Carolina Ellison, se declaró culpable de cargos de fraude y está cooperando con los fiscales. En su declaración de culpabilidad el mes pasado, Ellison dijo que ella y Bankman-Fried engañaron a sabiendas a los prestamistas sobre la cantidad que Alameda estaba tomando prestado de la bolsa de criptomonedas. También declaró que ambos prepararon estados financieros falsos.

En la publicación del blog, Bankman-Fried reiteró las afirmaciones de que la operación de FTX en Estados Unidos era solvente y que, con el tiempo, podría haber hecho que los clientes de la división internacional fueran “sustancialmente completos” después de conseguir el interés de los inversionistas.

El experto en reestructuraciones John J. Ray III asumió el cargo de director ejecutivo de FTX cuando la empresa se declaró en quiebra. Ha pintado una imagen de FTX como una empresa mal administrada, en gran medida fuera de control, sumergida en conflictos y que carece de prácticas contables básicas, calificándola como el peor fracaso de controles corporativos que jamás haya visto.

