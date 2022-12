Rusia reduciría producción diaria de crudo en 700.000 barriles

(Bloomberg) -- Rusia podría reducir su producción de petróleo entre 500.000 y 700.000 barriles diarios a principios de 2023 en respuesta al límite de precios impuesto por el Grupo de los Siete a las exportaciones de crudo del país, según el viceprimer ministro, Alexander Novak.

“Estamos dispuestos a recortar parcialmente nuestra producción a principios del próximo año”, declaró en una entrevista al canal de televisión Rossiya-24, añadiendo que los volúmenes equivalen aproximadamente al 5%-6% de lo que Rusia bombea actualmente.

“Intentaremos encontrar un terreno común con nuestras contrapartes para prevenir tales riesgos”, dijo Novak. “Pero ahora mismo preferimos correr el riesgo de un recorte de la producción que atenernos a la política de vender en línea con el umbral”.

Aunque calificó de “insignificante” el posible descenso de la producción, un recorte de esa magnitud podría tensar el mercado mundial del petróleo en un momento en que muchos analistas prevén un repunte de la demanda en China.

Novak, el principal negociador de Moscú en la OPEP+ y funcionario clave del Gobierno en materia de energía, reiteró que Rusia no venderá su crudo a compradores y naciones que se acojan al límite de precios occidental. Los productores rusos pueden desviar sus exportaciones a mercados competidores, incluida Asia, ya que la energía del país sigue teniendo una gran demanda a nivel mundial, afirmó.

Decreto de Putin

Los precios del petróleo han subido en las últimas dos semanas y subieron aún más el viernes, con el Brent cotizando a casi US$82 el barril.

El presidente Vladímir Putin dijo a periodistas el jueves que firmará un decreto sobre la respuesta de la nación al límite el lunes o martes. El decreto incluirá “medidas preventivas”, dijo, sin dar más detalles.

La producción de petróleo de Rusia en todo el año ascenderá probablemente a 535 millones de toneladas, según Novak. Eso equivale a alrededor de 10,74 millones de barriles por día, según una relación de 7,33 barriles por tonelada. La producción diaria promedio de Rusia en noviembre alcanzó un máximo de ocho meses de 10,9 millones de barriles, según datos de la industria vistos por Bloomberg.

El límite de US$60 por barril del G7 y la Unión Europea para los suministros de crudo transportado por mar ruso comenzó el 5 de diciembre. Esa medida y la prohibición de las importaciones de la UE de flujos rusos transportados por mar, independientemente del precio, fueron diseñados para frenar los ingresos petroleros del Kremlin y obstaculizar su capacidad para luchar en Ucrania.

Los cargamentos de petróleo ruso que se comercializan por encima del umbral no pueden acceder a algunos servicios clave de las compañías occidentales, entre ellos los seguros.

El precio de mercado del crudo de los Urales de Rusia, enviado desde sus puertos occidentales y que en su mayoría se dirigía a Europa antes de la invasión de Ucrania, está actualmente muy por debajo del límite.

Aun así, en la primera semana completa tras la prohibición de la UE, las exportaciones marítimas de Rusia cayeron un 54%, hasta 1,6 millones de barriles diarios, según datos de transporte recopilados por Bloomberg.

Rusia vigilará el mercado del petróleo en el primer trimestre para ver el impacto del límite de precios antes de decidir si toma otras medidas de represalia, como un precio mínimo, según personas familiarizadas con el tema.

Nota Original:Russia Says It May Cut Daily Oil Output by 700,000 Barrels (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.