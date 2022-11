EE.UU. sopesa etiqueta de terrorismo para grupo Wagner de Rusia

(Bloomberg) -- La Administración Biden contempla si etiquetar al grupo Wagner de Rusia como una organización terrorista extranjera, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto, como parte de los esfuerzos para obstaculizar la participación de la compañía militar privada en Ucrania y su creciente presencia en África.

La Administración no ha tomado una decisión final sobre la designación, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas. Etiquetar a Wagner como una organización terrorista extranjera permitiría a Estados Unidos emprender un proceso penal contra el grupo y sus miembros, así como ir tras sus activos en todo el mundo.

Actuar contra Wagner marcaría un nuevo esfuerzo de EE.UU. para contrarrestar a un grupo que ha ganado prominencia y poder en todo el mundo, especialmente desde que Rusia invadió a Ucrania el 24 de febrero, ya que sus mercenarios han jugado un papel importante en el combate. El líder del grupo, Yevgeny Prigozhin, es considerado un importante aliado y partidario del presidente Vladímir Putin y su esfuerzo de guerra en Ucrania. Se le conoce como el “chef de Putin” porque su negocio de catering organizaba cenas a las que asistía el presidente ruso.

Un portavoz del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato, declinó confirmar las conversaciones sobre Wagner, pero dijo que EE.UU. seguirá exigiendo cuentas a los responsables de la guerra de Rusia. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, no respondió a un mensaje en busca de comentarios. El Gobierno de Rusia ha negado cualquier conexión oficial con Wagner en el pasado.

Prigozhin y Wagner ya están sancionados por EE.UU., el Reino Unido y la Unión Europea, aunque el grupo solo ha seguido cobrando fuerza e influencia.

En septiembre, Prigozhin reconoció por primera vez que había fundado el grupo y que había estado activo en Siria y otros Estados árabes, así como en África y América Latina.

La televisión estatal rusa ha destacado el papel del grupo en Ucrania. En septiembre, apareció un video de un hombre que se parece mucho a Prigozhin y que ofrece una liberación anticipada a los prisioneros que sobreviven a una temporada de seis meses luchando en el frente en Ucrania.

Sancionar al grupo Wagner podría ayudar a la Casa Blanca a desviar la presión de algunos legisladores estadounidenses que han pedido a la Administración Biden que tilde al Gobierno de Putin de patrocinador estatal del terrorismo. En julio, el Senado aprobó por unanimidad una resolución no vinculante que instaba a Biden a hacerlo. Autoridades estadounidenses han argumentado que las sanciones actuales ya logran el mismo resultado y una designación podría tener consecuencias no deseadas, como el bloqueo de transacciones humanitarias con Rusia.

Nota Original:US Weighs Terrorism Label for Russia’s Wagner Group Mercenaries

--Con la colaboración de Courtney McBride.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.