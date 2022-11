UE avanza plan de €43.000M para impulsar producción de chips

(Bloomberg) -- Las naciones de la Unión Europea acordaron seguir adelante con un plan de €43.000 millones (US$44.400 millones) para impulsar la producción de semiconductores del bloque, lo que ayudaría a superar un obstáculo clave en su plan para impulsar la industria de alta tecnología.

El acuerdo fue respaldado el miércoles por los embajadores de la UE, según personas familiarizadas con el asunto. Ampliaría el alcance de lo que las plantas de chips se consideran “primeras en su tipo” y califican para ayuda estatal, pero no llega a permitir que todos los chips automotrices califiquen para los fondos, que algunos países habían exigido a principios de este otoño.

La última versión también agrega más garantías para cuando el brazo ejecutivo de la UE pueda declarar una emergencia e intervenir en las cadenas de suministro de las empresas.

Uno de los temas más polémicos ha sido el uso de los fondos de la UE. Los Estados miembros acordaron el miércoles no reasignar los €400 millones de fondos de investigación para semiconductores después de que los países con pequeñas industrias de chips expresaron su preocupación de que este dinero solo beneficiará a países grandes como Alemania que tienen operaciones más grandes. Los embajadores quieren que la comisión busque el dinero en otra parte.

Se espera que los ministros de la UE aprueben el acuerdo en una reunión el próximo mes. El Parlamento Europeo debe aprobar su propio plan antes de que las tres instituciones puedan negociar un acuerdo final.

La UE tiene el ambicioso objetivo de producir el 20% de los semiconductores del mundo para 2030. A principios de este año, la Comisión Europea anunció un plan, denominado Ley de chips de la UE, que anticipa que alrededor de €43 000 millones se destinarán a la industria de los semiconductores en el continente, incluida la investigación. y producción

Si bien el plan no se finalizará hasta el próximo año, varias empresas ya han anunciado nuevos sitios de fabricación de semiconductores, incluidos Intel Corp., GlobalFoundries Inc., STMicroelectronics NV e Infineon Technologies AG.

Nota Original:EU Nations Advance €43 Billion Plan to Become Semiconductor Hub

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.