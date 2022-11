Montero defiende en Colombia una agenda "feminista y antirracista" compartida

Bogotá, 12 nov. La ministra de Igualdad española, Irene Montero, defendió este sábado en Bogotá una agenda "feminista y antirracista" que comparten España y Colombia, recordando que ambos gobiernos son "deudores de esa lucha popular" y que "no van a sostenerse sin esa lucha".

Montero participó en el "Encuentro iberoamericano de mujeres progresistas" organizado por la congresista colombiana María José Pizarro, en el que estuvo acompañada por otras mujeres referentes en materia de cargos de poder en Latinoamérica.

Tras mostrarse "muy honrada" de estar por primera vez en este país, Montero destacó la agenda feminista y antirracista que "comparten España y Colombia" y apuntó a la "necesidad de poner el derecho al cuidado en el centro".

Igualmente señaló el trabajo coordinado de ambos países para seguir aprendiendo mutuamente para "la construcción de políticas públicas que puedan garantizar los derechos de las mujeres, luchar contra el racismo y defender a la población LGTBI+".

El encuentro estuvo marcado por la denuncia del "momento crítico de violencias" que se vive tanto en el continente como en el mundo contra las mujeres, según Pizarro, y por la reivindicación de la unión de la izquierda en un momento en que el que se celebra el retorno del progresismo a varios países de América Latina, el último de ellos Brasil con la elección presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

La ministra de Igualdad enfatizó en que "nuestros gobiernos son deudores de esa lucha popular" y feminista a la vez que recordó que las mujeres "podemos llegar a posiciones de representación pero no podemos ejercer el poder (...) Nos permiten estar pero no ejercer el poder necesario para transformar nuestras estructuras como sociedad".

AGENDA LGTBI+

"La agenda LGTBI+ es parte de la agenda feminista", insistió Montero en su intervención, para quien "los derechos trans y los derechos LGTBI+ son derechos feministas".

"En España, como Estado tenemos la obligación de garantizar los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI+, no permitir por ejemplo que a una mujer no le alquilen un piso (apartamento) porque su pareja es otra mujer (...) y que no haya violencia", afirmó.

Montero aseveró que hay que tener en cuenta que "los delitos de odio que más aumentan son contra la población LGTBI+", en referencia a la polémica Ley Trans presentada por su cartera ante el Congreso español.

Los socios de la coalición de Gobierno presentaron enmiendas al proyecto de ley, algo que ha puesto en duda su continuidad, por lo que Montero ha asegurado que es una de las leyes que "más consenso genera de toda la acción legislativa del Gobierno de coalición" y también "dentro del movimiento feminista".

Por eso, añadió que espera "tener en vigor esta ley antes de final de año".

También en clave nacional, Montero indicó que "no está pensando" en una posible candidatura presidencial y que en el futuro de Podemos, su formación, está tratar de lograr un acuerdo de coalición con Sumar, el partido político que está formando su compañera en el gabinete, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

Montero comenzó este sábado una visita de dos días a Colombia, a donde llegó procedente de Argentina, para participar en diferentes actividades organizadas por asociaciones de mujeres y feministas y reunirse con el presidente colombiano, Gustavo Petro.

En el marco de su visita, Montero se reunió este sábado en Bogotá con la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, con quien firmó un memorando de entendimiento para promover la igualdad y la erradicación de las discriminaciones.

"Es fundamental hacer un trabajo articulado y aunar esfuerzos nacionales e internacionales para garantizar esos derechos a las mujeres, pero también a la población LGBTIQ+ y población con discapacidad, necesitamos cambiar la vida de estas personas", dijo Márquez, citada en un comunicado de su despacho.

Entre tanto, Montero señaló en Twitter que el memorando hace "efectiva" la "voluntad de materializar la agenda feminista y antirracista" que comparten ambos países.