Filis vencen a Bravos y se van al frente 2-1 en su serie de playoffs de Grandes Ligas

Los toleteros Rhys Hoskins y Bryce Harper conectaron sendos jonrones el viernes para impulsar a los Filis de Filadelfia a vencer a los Bravos de Atlanta con marcador de 9x1, dejando a los campeones defensores al borde de la eliminación de los playoffs de las Grandes Ligas.

Los Filis, en su primera aparición en la postemporada desde 2011, tomaron una ventaja de 2x1 sobre los Bravos en su Serie Divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco y pueden avanzar con otra victoria en casa el sábado.

"Fue una buena noche ofensivamente", dijo el manager de los Phillies, Rob Thomson.

Los Filis no han llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde 2010, no han clasificado a la Serie Mundial desde 2009 (perdieron ante los Yankees) y no han ganado la Serie Mundial desde 2008 (frente a Tampa Bay).

El toletero Bryson Stott conectó un doble que en el tercero y Hoskins siguió a dos bateadores más tarde con un jonrón de tres carreras para darle a los Filis una ventaja de 4x0.

"Tuve la suerte de conseguir uno alto (un lanzamiento) y en el medio. Después de eso, no sé si mis pies tocaron el suelo", dijo Hoskins.

El receptor J.T. Realmuto conectó un sencillo a continuación y Harper le siguió con bambinazo de dos carreras para poner a Filadelfia adelante 6x0.

"Estaba entusiasmado, listo para darle al primer lanzamiento", dijo Harper.

El torpedero Dansby Swanson, de Atlanta, conectó un doble en el sexto y anotó con un sencillo de Michael Harris, pero los Filis respondieron en el séptimo con un sencillo de Harper y otro imparable remolcador del cubano-estadounidense Nick Castellanos.

El triunfo fue para el abridor Aaron Nola (1-0), quien trabajó seis buenas entradas, en las que esparció cinco hits, una carrera y seis ponches. El revés para Spencer Strider (0-1).

- Anotación por entradas

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Bravos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1

Filis 0 0 6 0 0 0 3 0 x 9 8 2

js-meh/gfe