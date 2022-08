Australia recuerda legado de Olivia Newton-John en la lucha contra el cáncer

Sídney (Australia), 9 ago. Australia amaneció de luto este martes tras la muerte de la actriz y cantante Olivia Newton-John, nacida en Reino Unido pero criada en el país oceánico, y recordó su legado en la investigación y el tratamiento del cáncer, una enfermedad que la aquejó durante unos treinta años.

"Olivia Newton-John era una estrella. Un resplandor brillante y alegre en nuestras vidas. Desde el momento en que la vimos, fue una presencia cálida y duradera y su voz se convirtió en una parte importante de la banda sonora de Australia", dijo en Twitter el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y agregó que "por encima de todo, era una persona maravillosa y generosa".

La recordada protagonista del filme "Grease", quien falleció este lunes a los 73 años, creó la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer e impulsó diversas iniciativas en Australia para luchar contra esta enfermedad, que se le fue diagnosticada en 1992.

Desde entonces, la intérprete de canciones como "Magic" o "We go together" buscó que "todo el mundo tuviera acceso a los cuidados que tuvo para ayudarla a superar el cáncer que padecía", según aseguró la especialista del Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John, Debbie Shield.

Este centro, en donde se promueve también la práctica del yoga y la meditación, "fue su sueño y su legado", agregó Shield, visiblemente afectada por la muerte de Newton-John, en declaraciones a la cadena pública australiana ABC.

Igualmente le rindió tributo a la popular artista la cantante australiana Delta Goodrem, de 37 años, protagonista de la miniserie televisiva "Olivia Newton-John: Hopelessly Devoted to You" (2018) y quien también luchó contra la enfermedad de Hodgkins, un cáncer que ataca al sistema linfático, cuando tenía 18 años.

"El mundo entero se sentirá hoy con el corazón roto porque el mundo entero sintió la luz inigualable de Olivia. Una fuerza del bien. Una fuerza de la naturaleza. Fuerte y bondadosa. Mi mentora, mi amiga, mi inspiración", dijo en su cuenta de Twitter.

Newton-John, quien fue criada en Melbourne, fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992, cuando empezó a apoyar las investigaciones y tratamientos contra el cáncer, y si bien consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, ese año los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo.

"Gracias Olivia Newton-John por tu extraordinaria vida -tú iluminaste nuestras vidas con la música y la danza y salvaste tantas vidas con su pasión y defensa de la investigación y el tratamiento del cáncer", dijo en un tuit el ex primer ministro australiano Malcolm Turnbull al unirse a los miles de mensajes de artistas, admiradores, ciudadanos de a pié, políticos y sobrevivientes del cáncer.

La recordada estrella del filme "Grease" murió este lunes en su casa del sur de California, según informó en las redes sociales su marido, John Easterling, quien también pidió que en lugar de flores, se envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John.